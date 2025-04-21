Çaykur’dan 1.500 Mevsimlik İşçi Alımı: Başvuru Tarihleri ve Koşullar Açıklandı

Başvurular için tarihlerin netleşmesi ve detayların açıklanması bekleniyor. İşte, başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÇAYKUR’un 1.500 işçi alımına ilişkin başvuruların, daha önce planlanan 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde başlaması ve 7-8 Nisan 2025’te sona ermesi bekleniyordu. Ancak başvuru tarihleri ve yeni başvuru şartları, yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

ÇAYKUR, başvurularını alacağı 1.500 işçi için farklı pozisyonlar oluşturdu. Bu alımların yapılacağı pozisyonlar şu şekilde belirlenmiş durumda:

Çay eksperi

Beden işçisi

Teknik alanlarda lise mezunu işçi

Engelli mevsimlik işçi

Eski hükümlü işçi

RİZE'DE EN YÜKSEK İSTİHDAM

İşe alınacak personelin büyük kısmı Rize'deki tesislerde çalışacak. Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde de belirli sayıda alım yapılacak. Bu alımlar, bölgedeki ekonomik yaşamı canlandırmaya ve ÇAYKUR’un üretim kapasitesini artırmaya yönelik olacak.

Kaynak: AA