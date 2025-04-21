Çaykur’dan 1.500 Mevsimlik İşçi Alımı: Başvuru Tarihleri ve Koşullar Açıklandı
ÇAYKUR, 2025 yılı ilkbahar dönemi için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında çalıştırmak üzere 1.500 mevsimlik işçi alımı yapacağını duyurdu.
Başvurular için tarihlerin netleşmesi ve detayların açıklanması bekleniyor. İşte, başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÇAYKUR’un 1.500 işçi alımına ilişkin başvuruların, daha önce planlanan 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde başlaması ve 7-8 Nisan 2025’te sona ermesi bekleniyordu. Ancak başvuru tarihleri ve yeni başvuru şartları, yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak.
ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
ÇAYKUR, başvurularını alacağı 1.500 işçi için farklı pozisyonlar oluşturdu. Bu alımların yapılacağı pozisyonlar şu şekilde belirlenmiş durumda:
Çay eksperi
Beden işçisi
Teknik alanlarda lise mezunu işçi
Engelli mevsimlik işçi
Eski hükümlü işçi
RİZE'DE EN YÜKSEK İSTİHDAM
İşe alınacak personelin büyük kısmı Rize'deki tesislerde çalışacak. Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde de belirli sayıda alım yapılacak. Bu alımlar, bölgedeki ekonomik yaşamı canlandırmaya ve ÇAYKUR’un üretim kapasitesini artırmaya yönelik olacak.
Kaynak: AA