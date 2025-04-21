Milyonlarca İnsan Kullanıyor! Ucuz Alışverişin Gözdesi Oldu, Temu Kapatılıyor mu?

Ticaret Bakanlığı'nın 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği' 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, imalatçısı Türkiye’de olmayan ve bir ithalatçı üzerinden piyasaya arz edilen ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci belirlemesi zorunlu oldu.

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yurtdışı menşeli e-ticaret platformlarına yönelik bilgilendirme yapılarak ticari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiği tebliğ edildi. Fakat ucuz alışverişin son dönemlerdeki gözdesi haline gelen Temu, Türkiye'de temsilcilik açmadı. Bunun üzerine bakanlığın harekete geçtiği ve aralarında Temu’nun da bulunduğu platformlara erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuracağı iddia edildi.

Nefes'in iddiasını Mynet, Ticaret Bakanlığı kaynaklarına sordu. Bakanlıktan gelen yanıtta bakanlığın gündeminde Temu ile ilgili herhangi bir tasarruf olmadığı belirtildi.

Kaynak: Nefes / Mynet