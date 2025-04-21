Altında Rekor Üstüne Rekor! Tarihi Zirvesini Gördü

Altının yükselişi durdurulamıyor. Yeni haftaya rekorla başlayan altın gün ortasında rekorunu tazeledi. Ons altın 3 bin 400 doları aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

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Altında Rekor Üstüne Rekor! Tarihi Zirvesini Gördü

Küresel piyasalarda art arda yaşanan ekonomik sarsıntılar ve jeopolitik krizler, yatırımcıları bir kez daha güvenli liman olan altına yöneltti. Doların değer kaybetmesiyle birlikte altına olan küresel talep hızla artarken, bu rüzgar iç piyasada da altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

21 Nisan 2025 itibarıyla, altın haftaya sert bir yükselişle başladı. Ons altın, 3 bin 400 dolar seviyesini aşarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı.

Gram altın da 4.180 TL ile tüm zamanların zirvesine yerleşti. Aynı şekilde çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlemlendi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, yatırımcıların altına yönelmesinde kilit rol oynadı. Doların diğer para birimlerine karşı cazibesini yitirmesi, altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirdi. Uzmanlara göre bu durum, fiyatlardaki tırmanışın en büyük sebeplerinden biri. Yatırım yapmadan önce piyasa analizlerinin dikkatle takip edilmesi öneriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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