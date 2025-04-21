Türkiye, Konut-Gelir Uçurumunda Zirvede: Hindistan, Güney Kore, Brezilya Geride Kaldı

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye'de konut sahibi olmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Dinçer, "Türkiye, dünyada konut fiyatlarının yıllık gelire oranla en yüksek olduğu ülke konumunda. Vatandaş artık ömrü boyunca çalışsa da ev sahibi olamıyor" dedi.

TÜRKİYE, HİNDİSTAN'I GEÇTİ

Uluslararası verileri örnek gösteren Dinçer, Türkiye'de konut fiyatlarının yıllık gelire oranının yüzde 81,45'e ulaştığını vurguladı. Bu oran Hindistan'da yüzde 49, Güney Kore'de yüzde 38, Brezilya'da ise yalnızca yüzde 28 seviyesinde. Dinçer'e göre bu tablo, Türkiye'de barınmanın bir hak olmaktan çıkıp lüks haline geldiğinin en net göstergesi.

'KİRA ÖDEMEK BİLE LÜKS'

"Eskiden evlenene ev alınırdı, şimdi evlilik hayali bile kurulamıyor" diyen Dinçer, barınma krizinin gençlerin gelecek planlarını altüst ettiğini ifade etti.

Ev sahibi olmanın artık mucizeye dönüştüğünü söyleyen Dinçer, yüksek kiraların da vatandaşın belini büktüğünü belirtti. "Maaşların yarısı kiraya gidiyor. Genç çiftler bırakın ev almayı, kira ödemeye dahi zor yetişiyor" diyen Dinçer, milyonlarca yurttaşın borçla, baskıyla ve belirsizlikle yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

Ekonomik güvencesizlik nedeniyle evlilik ve çocuk sahibi olma oranlarının düştüğünü belirten Dinçer, çözümün sosyal konut politikalarında yattığını vurguladı. "İngiltere ve ABD'de yapılan araştırmalar, faiz oranlarındaki yüzde 1'lik düşüşün doğum oranlarını yüzde 2 artırdığını gösteriyor. Türkiye'de ise gençler ev hayali bile kuramıyor" dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Dinçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı acilen harekete geçmeye çağırdı:

"Eğer demografik çöküşü engellemek istiyorsak, insanların inançlarına ve yaşam tercihlerine karışmadan uygulanabilecek en etkili çözüm; sosyal konut politikalarıdır."