Türkiye, Konut-Gelir Uçurumunda Zirvede: Hindistan, Güney Kore, Brezilya Geride Kaldı

CHP'li Semra Dinçer, Türkiye'nin dünyada ev sahibi olmanın en zor olduğu ülke haline geldiğini açıkladı. Dinçer'in aktardığı verilere göre Türkiye'de konut fiyatları yıllık gelire oranla yüzde 81,45'e ulaşarak zirveye çıktı. Aynı oran Hindistan'da yüzde 49, Güney Kore'de yüzde 38, Brezilya'da ise sadece yüzde 28 seviyesinde.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Türkiye, Konut-Gelir Uçurumunda Zirvede: Hindistan, Güney Kore, Brezilya Geride Kaldı

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye'de konut sahibi olmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Dinçer, "Türkiye, dünyada konut fiyatlarının yıllık gelire oranla en yüksek olduğu ülke konumunda. Vatandaş artık ömrü boyunca çalışsa da ev sahibi olamıyor" dedi.

Türkiye, Konut-Gelir Uçurumunda Zirvede: Hindistan, Güney Kore, Brezilya Geride Kaldı - Resim : 1

TÜRKİYE, HİNDİSTAN'I GEÇTİ

Uluslararası verileri örnek gösteren Dinçer, Türkiye'de konut fiyatlarının yıllık gelire oranının yüzde 81,45'e ulaştığını vurguladı. Bu oran Hindistan'da yüzde 49, Güney Kore'de yüzde 38, Brezilya'da ise yalnızca yüzde 28 seviyesinde. Dinçer'e göre bu tablo, Türkiye'de barınmanın bir hak olmaktan çıkıp lüks haline geldiğinin en net göstergesi.

'KİRA ÖDEMEK BİLE LÜKS'

"Eskiden evlenene ev alınırdı, şimdi evlilik hayali bile kurulamıyor" diyen Dinçer, barınma krizinin gençlerin gelecek planlarını altüst ettiğini ifade etti.

Ev sahibi olmanın artık mucizeye dönüştüğünü söyleyen Dinçer, yüksek kiraların da vatandaşın belini büktüğünü belirtti. "Maaşların yarısı kiraya gidiyor. Genç çiftler bırakın ev almayı, kira ödemeye dahi zor yetişiyor" diyen Dinçer, milyonlarca yurttaşın borçla, baskıyla ve belirsizlikle yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

Türkiye, Konut-Gelir Uçurumunda Zirvede: Hindistan, Güney Kore, Brezilya Geride Kaldı - Resim : 2

Ekonomik güvencesizlik nedeniyle evlilik ve çocuk sahibi olma oranlarının düştüğünü belirten Dinçer, çözümün sosyal konut politikalarında yattığını vurguladı. "İngiltere ve ABD'de yapılan araştırmalar, faiz oranlarındaki yüzde 1'lik düşüşün doğum oranlarını yüzde 2 artırdığını gösteriyor. Türkiye'de ise gençler ev hayali bile kuramıyor" dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Dinçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı acilen harekete geçmeye çağırdı:

"Eğer demografik çöküşü engellemek istiyorsak, insanların inançlarına ve yaşam tercihlerine karışmadan uygulanabilecek en etkili çözüm; sosyal konut politikalarıdır."

Fahiş Fiyatlar Meclis'e Taşındı: 'Konut Kiralarına Üst Sınır Getirilsin'Fahiş Fiyatlar Meclis'e Taşındı: 'Konut Kiralarına Üst Sınır Getirilsin'Ekonomi

Kirada Oturan Milyonları İlgilendiriyor! Bu Detayı Atlayan Yandı, Rekor Para Cebinizden ÇıkabilirKirada Oturan Milyonları İlgilendiriyor! Bu Detayı Atlayan Yandı, Rekor Para Cebinizden ÇıkabilirEkonomi

Etiketler
Kira Fiyatları Ev Türkiye
Hazır Yemek Şirketi Baha Catering İflasın Eşiğinde! Alacaklılar Toplantısı Tarihi Belli Oldu Hazır Yemek Şirketi Baha Catering İflasın Eşiğinde! Alacaklılar Toplantısı Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe Borsada da Yatırımcısının Başını Yaktı Fenerbahçe Borsada da Yatırımcısını Üzdü
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak
Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı