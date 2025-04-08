Kirada Oturan Milyonları İlgilendiriyor! Bu Detayı Atlayan Yandı, Rekor Para Cebinizden Çıkabilir

Son dönemde yaşanan uyuşmazlıkların büyük kısmı, yazılı kira sözleşmesi bulunmamasından kaynaklanıyor. Kira süresi, depozito ve ödeme koşulları gibi temel konuların yazılı şekilde kayıt altına alınmaması, kiracı ile ev sahibi arasında gerginliklere yol açabiliyor. Tülü, kira ilişkilerinde sözleşmenin yazılı yapılmasının önemine vurgu yaptı.