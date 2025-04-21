Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak
Küresel piyasalarda ons altın yükselişini sürdürürken, yurt içinde gram altın da tarihi zirvesine ulaştı. Haftanın ilk işlem gününde 4 bin 76 TL seviyesinden açılan gram altın, gün içerisinde 4 bin 165 TL’ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 6 bin 902 TL seviyesinden satışa sunuluyor.
Kaynak: TGRT Haber
Asya ve Avrupa’daki bazı piyasaların kapalı olmasına rağmen, ons altın fiyatları uluslararası piyasalarda 3 bin 390 dolara kadar çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Şu sıralar 3 bin 388 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güçlü bir ivme yakalamış durumda.
POLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Sait Bakistanlı, ons altındaki artışın temelinde jeopolitik belirsizlikler, ABD’den gelen çelişkili açıklamalar ve gümrük vergilerindeki artışın yattığını ifade etti. Bakistanlı, bu tür siyasi ve ekonomik gelişmelerin altına olan ilgiyi artırdığını söyledi.
3 BİN 800 TL SEVİYESİNE GERİLEME OLABİLİR
Fiyatlardaki yükselişe rağmen Bakistanlı'dan yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzman isim, eğer küresel çapta politik gerilimlerde yumuşama yaşanır ve gümrük vergilerine dair daha ılımlı bir politika izlenirse gram altının 3 bin 800 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtti.
ALTIN ALIMLARINDA DÜŞÜŞ VAR
Bakistanlı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların altın alım gücünde belirgin bir azalma yaşandığını kaydetti. Bu durumun kuyumculuk sektörünü doğrudan etkilediğini belirten uzman, “Düğünlerde tercih edilen takı setleri artık daha hafif üretiliyor. Önceki yıllara kıyasla satışlar ciddi oranda azaldı” ifadelerini kullandı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış: 4.160 TL, satış: 4.161 TL
Çeyrek altın alış: 6.849 TL, satış: 6.902 TL
Yarım altın alış: 13.700 TL, satış: 13.806 TL
Tam altın alış: 24.462 TL, satış: 26.985 TL