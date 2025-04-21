Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak

Küresel piyasalarda ons altın yükselişini sürdürürken, yurt içinde gram altın da tarihi zirvesine ulaştı. Haftanın ilk işlem gününde 4 bin 76 TL seviyesinden açılan gram altın, gün içerisinde 4 bin 165 TL’ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 6 bin 902 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Kaynak: TGRT Haber

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Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak - Resim: 1

Asya ve Avrupa’daki bazı piyasaların kapalı olmasına rağmen, ons altın fiyatları uluslararası piyasalarda 3 bin 390 dolara kadar çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Şu sıralar 3 bin 388 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güçlü bir ivme yakalamış durumda.

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Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak - Resim: 2

POLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Sait Bakistanlı, ons altındaki artışın temelinde jeopolitik belirsizlikler, ABD’den gelen çelişkili açıklamalar ve gümrük vergilerindeki artışın yattığını ifade etti. Bakistanlı, bu tür siyasi ve ekonomik gelişmelerin altına olan ilgiyi artırdığını söyledi.

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Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak - Resim: 3

3 BİN 800 TL SEVİYESİNE GERİLEME OLABİLİR

Fiyatlardaki yükselişe rağmen Bakistanlı'dan yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzman isim, eğer küresel çapta politik gerilimlerde yumuşama yaşanır ve gümrük vergilerine dair daha ılımlı bir politika izlenirse gram altının 3 bin 800 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtti.

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Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak - Resim: 4

ALTIN ALIMLARINDA DÜŞÜŞ VAR

Bakistanlı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların altın alım gücünde belirgin bir azalma yaşandığını kaydetti. Bu durumun kuyumculuk sektörünü doğrudan etkilediğini belirten uzman, “Düğünlerde tercih edilen takı setleri artık daha hafif üretiliyor. Önceki yıllara kıyasla satışlar ciddi oranda azaldı” ifadelerini kullandı.

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Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak - Resim: 5

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 4.160 TL, satış: 4.161 TL

Çeyrek altın alış: 6.849 TL, satış: 6.902 TL

Yarım altın alış: 13.700 TL, satış: 13.806 TL

Tam altın alış: 24.462 TL, satış: 26.985 TL

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