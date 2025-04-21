Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Çok Net Uyardı, Herkes Ters Köşe Olacak

Asya ve Avrupa’daki bazı piyasaların kapalı olmasına rağmen, ons altın fiyatları uluslararası piyasalarda 3 bin 390 dolara kadar çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Şu sıralar 3 bin 388 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güçlü bir ivme yakalamış durumda.