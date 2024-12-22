Temu ve Aliexpress'ten Alışveriş Yapanları Yıkan Haber! Bedava Dönemi Sonra Eriyor

Yeni uygulamayla düşük fiyatlı ürün sipariş eden tüketiciler, taşıma ücreti nedeniyle ekstra bir maliyetle karşılaşacak. Örneğin, yalnızca 1 dolarlık bir ürün sipariş eden bir müşteri, gümrük işlemleri sırasında 3 euro taşıma bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu durum, küçük bütçeli alışverişlerin cazibesini önemli ölçüde azaltabilir.