Temu ve Aliexpress'ten Alışveriş Yapanları Yıkan Haber! Bedava Dönemi Sonra Eriyor
27 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle, yurt dışından yapılan alışverişlerde ücretsiz kargo uygulaması tarihe karışıyor. Yeni düzenlemeye göre, taşıma masrafı belgelenemeyen ürünler için 3 euro sabit taşıma bedeli alınacak. Bu durum, Temu, AliExpress, Shein gibi popüler platformlardaki alışverişlerin maliyetini artıracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulamayla düşük fiyatlı ürün sipariş eden tüketiciler, taşıma ücreti nedeniyle ekstra bir maliyetle karşılaşacak. Örneğin, yalnızca 1 dolarlık bir ürün sipariş eden bir müşteri, gümrük işlemleri sırasında 3 euro taşıma bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu durum, küçük bütçeli alışverişlerin cazibesini önemli ölçüde azaltabilir.
E-TİCARETTE EK VERGİLER VE YENİ KISITLAMALAR
Düzenlemeler yalnızca taşıma ücretleriyle sınırlı değil. "Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı" ile getirilebilen ürün adedi sınırı 2000’den 500’e düşürüldü. Bu değişiklik, ticari amaçla yüklü miktarda ürün getiren kullanıcıları daha sıkı denetimlerle karşı karşıya bırakacak. Ayrıca, e-ticaret sektörüne getirilen %1 oranındaki ek vergi, alışveriş maliyetlerini artıracak ve fiyatlara doğrudan yansıyacak.
DAHA ÖNCEKİ DÜZENLEMELER DE SINIRLARI DARALTMIŞTI
Bu yıl 21 Ağustos’ta yayımlanan kararla, yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Aynı karar kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı %18’den %30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise %30’dan %60’a çıkarılmıştı.
TÜKETİCİLERİ BEKLEYEN YENİ DÖNEM
Bu düzenlemeler, yurt dışından bireysel alışveriş yapan kullanıcıların maliyetlerini artırarak özellikle küçük bütçeli alışverişlerde önemli bir değişim yaratacak. Yeni uygulamaların etkileri önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde hissedilecek. Tüketicilerin bu değişikliklere uyum sağlamak için alışveriş alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.