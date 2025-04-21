Zirai Don Vurdu, Kayısıda 'Eczane' Dönemi

Osmaniye Kadirli'de kuruyemiş satan esnaf zirai don nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına isyan ederek "Geçen haftaki don olayından sonra ürünleri 80 liralık toptan alıyorduk, 360 liraya çıktı. Sarı büyük kayısıyı 150 liraya alıyorduk, 500 liraya çıktı. Gün kurusunu 150 liraya alıyorduk toptan 600 liraya çıktı" dedi. Malatyalı ayısı üreticisi Recep Öztürk ise "Fiyatlar böyle olursa eczanede satılacak. Tane ile eczanede satılacak veya pazarda" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Zirai Don Vurdu, Kayısıda 'Eczane' Dönemi

Türkiye'de birçok kentteki tarım arazisini zirai don vurdu. Çiftçi endişeli, vatandaş ise zirai don felaketinin fiyatlara nasıl yansıyacağını düşünüyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kuruyemiş satışı yapan esnaf Buse Küçükkaya, Türkiye'de birçok ilde görülen don olayından dolayı toptan aldıkları ürünlerde ortalama yüzde 300 artış yaşandığını belirtti.

80 LİRADAN 360 LİRAYA FIRLADI

Esnaf Küçükkaya şöyle konuştu:

"Kadirli'de semt pazarında kuruyemiş satıyoruz. Geçen haftaki don olayından sonra ürünleri 80 liralık toptan alıyorduk, 360 liraya çıktı. Sarı büyük kayısıyı 150 liraya alıyorduk, 500 liraya çıktı. Gün kurusunu 150 liraya alıyorduk toptan, 600 liraya çıktı. Sarı erik kurusu mesela 100 liraya alıyorduk şu an 300 liraya çıktı, değişiyor yani. Satışları nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. İşte fiyat arttıkça kimse almıyor nasıl olur bilmiyorum. Don vurduğu için fiyat gittikçe artıyor, daha bunun gelecek senesi de var, arttıkça artar."

'TANE İLE ECZANEDE SATILACAK'

Kayısı üreticisi ve toptan pazarlama işi yapan Recep Öztürk ise "Malatyalıyım, şu anda memleketimizde Malatya olarak meyve namına sumak dahi yoktur, yemek için. Bir meyve koparma şansın yoktur. Ağaçlarımızın da yüzde yetmişinin yaprak açacağı şüpheli. Fiyatlar 80 liralık mal 350 lira şu anda. Yüzde 70'i yanan bir ağacın ilerisi nasıl olacak sonucu. Fiyatlar, eczanede satılacak, böyle olursa eczanede satılacak. Tane ile eczanede satılacak veya pazarda. Pazara zaten gelme şansı yok. Türkiye'nin malını Malatya'nın malını bulup yiyemez insanlar. Ne zamana kadar en az üç yıl. 3 yıl sonra da normale döneceğini zannetmiyorum, çünkü olduğu zaman zibil gibi emeğini kurtarmıyor, olmadıktan sonra para etsene yazar" şeklinde konuştu.

CHP'den Bakan Yumaklı'ya 'Zirai Don' TepkisiCHP'den Bakan Yumaklı'ya 'Zirai Don' TepkisiGüncel

Zirai Don Vurdu, Fiyatlar Uçtu: Bu Yaz Pahalıya Yenecek Meyveler Belli Oldu! İşte Cüzdanları Üzecek ListeZirai Don Vurdu, Fiyatlar Uçtu: Bu Yaz Pahalıya Yenecek Meyveler Belli Oldu! İşte Cüzdanları Üzecek ListeEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Zirai don Malatya Osmaniye
Son Güncelleme:
Altında Rekor Üstüne Rekor! Tarihi Zirvesini Gördü Altında Rekor Üstüne Rekor!
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Türkiye, Konut-Gelir Uçurumunda Zirvede: Hindistan, Güney Kore, Brezilya Geride Kaldı Türkiye, Konut-Gelir Uçurumunda Zirvede: Hindistan, Güney Kore, Brezilya Geride Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak
Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı