Zirai Don Vurdu, Kayısıda 'Eczane' Dönemi

Türkiye'de birçok kentteki tarım arazisini zirai don vurdu. Çiftçi endişeli, vatandaş ise zirai don felaketinin fiyatlara nasıl yansıyacağını düşünüyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kuruyemiş satışı yapan esnaf Buse Küçükkaya, Türkiye'de birçok ilde görülen don olayından dolayı toptan aldıkları ürünlerde ortalama yüzde 300 artış yaşandığını belirtti.

80 LİRADAN 360 LİRAYA FIRLADI

Esnaf Küçükkaya şöyle konuştu:

"Kadirli'de semt pazarında kuruyemiş satıyoruz. Geçen haftaki don olayından sonra ürünleri 80 liralık toptan alıyorduk, 360 liraya çıktı. Sarı büyük kayısıyı 150 liraya alıyorduk, 500 liraya çıktı. Gün kurusunu 150 liraya alıyorduk toptan, 600 liraya çıktı. Sarı erik kurusu mesela 100 liraya alıyorduk şu an 300 liraya çıktı, değişiyor yani. Satışları nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. İşte fiyat arttıkça kimse almıyor nasıl olur bilmiyorum. Don vurduğu için fiyat gittikçe artıyor, daha bunun gelecek senesi de var, arttıkça artar."

'TANE İLE ECZANEDE SATILACAK'

Kayısı üreticisi ve toptan pazarlama işi yapan Recep Öztürk ise "Malatyalıyım, şu anda memleketimizde Malatya olarak meyve namına sumak dahi yoktur, yemek için. Bir meyve koparma şansın yoktur. Ağaçlarımızın da yüzde yetmişinin yaprak açacağı şüpheli. Fiyatlar 80 liralık mal 350 lira şu anda. Yüzde 70'i yanan bir ağacın ilerisi nasıl olacak sonucu. Fiyatlar, eczanede satılacak, böyle olursa eczanede satılacak. Tane ile eczanede satılacak veya pazarda. Pazara zaten gelme şansı yok. Türkiye'nin malını Malatya'nın malını bulup yiyemez insanlar. Ne zamana kadar en az üç yıl. 3 yıl sonra da normale döneceğini zannetmiyorum, çünkü olduğu zaman zibil gibi emeğini kurtarmıyor, olmadıktan sonra para etsene yazar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA