Bu Bankadan Kartı Olanlar Yaşadı! 6 Bin Lira Nakit Para Veriliyor

Garanti BBVA’nın başlattığı kampanya, ilk defa müşteri olacak gençleri kapsıyor. 1 Nisan 2025 itibarıyla başlayan kampanyaya katılmak isteyenlerin Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek “Müşteri Olmak İstiyorum” adımı üzerinden dijital müşteri olmaları gerekiyor. 18-26 yaş aralığındaki kullanıcılar, GENC2025 promosyon kodunu uygulamaya girerek kampanyadan yararlanabiliyor.

Onaylanan Bonus Genç veya Bonus Klasik kredi kartı sahiplerine ise iki ayrı fırsat sunuluyor. Bunlardan ilki, kampanya başlangıcından itibaren 6 ay boyunca yapılacak Havale/EFT işlemleri için herhangi bir masraf ödenmemesi. Diğeri ise restoran harcamalarında 3 bin TL’ye varan Bonus kazanma imkânı.

3 BİN TL BONUS VE 3 BİN TL NAKİT DESTEK

Kampanya kapsamında onaylanan kredi kartıyla yapılacak restoran harcamalarına 3 bin TL’ye kadar Bonus tanımlanırken, aynı zamanda kampanyaya dâhil olan kullanıcılar için 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 3 bin TL bonus daha kazanma şansı sunuluyor. Böylece toplamda 6 bin TL'lik destek sağlanmış oluyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kampanya, yalnızca dijital kanallar üzerinden müşteri olan ve ilk kez Garanti BBVA’ya başvuran kullanıcıları kapsıyor. Bonus Genç veya Bonus Klasik kredi kartları kampanyaya dahil edilirken, Bonus Flexi, Flexi, ticari kartlar, Money ve Paracard Bonus gibi kartlar kapsam dışında tutuldu.

Maaş müşterileri ile Garanti BBVA personel kartları da kampanyaya dahil edilmiyor. Ancak sanal kartlar ile yapılan işlemler kampanyadan faydalanabilecek.

KATILIM ŞARTLARI VE SON TARİH

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Garanti BBVA Mobil ya da bonus.com.tr üzerinden kredi kartı başvurusu yapması ve başvurunun banka tarafından onaylanması gerekiyor. Promosyon kodu ise müşteri olduktan sonraki 30 gün içerisinde mobil uygulama üzerinden girilmek zorunda.

1 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında ödül kazanan kullanıcıların bonusları, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar hesaplara yüklenecek.

Kaynak: Haber Merkezi