Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu

Bu değişimin öne çıkan adreslerinden biri ise Karadeniz’in batı ucundaki Akçakoca oldu. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere olan yakınlığı sayesinde Akçakoca, sadece Düzce'nin değil bölgenin de parlayan yıldızı haline geldi.

ANKARA, İSTANBUL VE BURSA'DAN YOĞUN ZİYARET

Düzce’nin Karadeniz kıyısında yer alan Akçakoca ilçesi, artık yalnızca İstanbul’dan değil; Ankara ve Bursa’dan da yoğun ilgi görüyor. Hem günübirlik ziyaretçiler hem de konaklamalı tatilciler için cazip bir merkez haline gelen ilçe, sahip olduğu doğal güzellikleriyle fark yaratıyor. Özellikle yaz aylarında plajlarında oluşan kalabalık, ilçenin popülerliğini gözler önüne seriyor.

DOĞA, TARİH VE DENİZ BİR ARADA

Akçakoca, sahip olduğu sahil şeridi, tarihi dokusu ve doğayla iç içe yapısıyla ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor. 1950’li yıllarda deniz ve karavan turizmiyle başlayan hareketlilik, günümüzde modern imkanlarla zenginleşmiş durumda. Plajlarının temizliğiyle öne çıkan Akçakoca; aynı zamanda fındığı, kestane balı, dağ çileği, balıkçı barınağı, gün batımı manzaraları, yaylaları, şelaleleri, mağaraları ve Ceneviz Kalesi gibi tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridine sahip olan ilçe, siyah inci tanelerine benzetilen özel kumsalları ve mavi bayraklı plajlarıyla deniz tutkunlarını cezbediyor. Ceneviz Kalesi Plajı, Çuhallı Plajı ve Akevler Plajı gibi mavi bayraklı alanlar hem temizliği hem de deniz güvenliği açısından öne çıkıyor. Ayrıca Kadınlar Plajı, Ayazlı Plajı, Değirmenağzı, Çayağzı, Edilli Ağzı, Kalkın ve Melenağzı gibi birçok farklı plaj seçeneği, tatilcilere alternatif sunuyor.

UYGUN FİYAT, ZENGİN SEÇENEKLER

İzmir, Muğla ve Antalya gibi bölgelerde artan otel fiyatları nedeniyle alternatif arayışına giren beyaz yakalılar da Akçakoca’yı tercih etmeye başladı. Hem doğa ile iç içe bir ortam sunan hem de bütçe dostu tatil imkânı sağlayan ilçe, kısa sürede yerli turizmin gözdesi haline geldi.

METROPOLLERE YAKIN, HUZURA UZAK DEĞİL

İstanbul’a yaklaşık 250, Ankara’ya ise 270 kilometre uzaklıkta bulunan Akçakoca, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin hafta sonu kaçamağı ya da yaz tatili için ilk tercihleri arasında yer alıyor. Doğal ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan ilçe, metropollere yakın konumu sayesinde kolay ulaşılabilir olmasıyla da avantaj sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi