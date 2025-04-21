Çocuk Sahibi Olmanın Maliyeti Ne Kadar? 'Aile Yılı' İlan Edilen 2025'in Çocuk Raporu

Son yıllarda Türkiye'de doğurganlık oranları düşüş gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocukken, 2023 yılına gelindiğinde bu oran 1,51'e düştü. Yani, bir kadının doğurganlık dönemi boyunca ortalama olarak doğurabileceği çocuk sayısı 2023'te 1,51 olarak belirlendi. Bu rakam, nüfusun sürdürülebilirliği için gerekli olan 2,10 seviyesinin oldukça altında kalmış durumda. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2080 yılı itibariyle Türkiye'nin nüfusunda azalma bekleniyor ve bu süreçte en belirgin değişiklik yaşlı nüfus oranındaki artış olacak.

EVLENMENİN MALİYETİ ARTTI

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “İstanbul’da Evlilik Maliyeti 2024” raporuna göre, 2024 yılında evlenmek ve yeni bir yuva kurmanın maliyeti, bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttı. İstanbul’da yeni bir ev kurmanın toplam maliyeti yaklaşık 600 bin TL olarak tahmin ediliyor. Düğün salonu kiralama ücretleri yüzde 106,8 oranında artarken, çeyiz alışverişinin maliyeti ise yüzde 68,7 yükseldi.

EV FİYATLARI YÜKSELDİ

İstanbul'da, 2025 Mart ayında ortalama kiralar 29 bin 353 TL'yi bulurken, 1+1 bir evin kirası 23 bin 600 TL'ye, 3+1 bir evin kirası ise 35 bin 328 TL'ye yükseldi.

BEBEK BAKIMI YÜKSEK MALİYETLİ

TÜİK'in son verilerine göre, bebek bakımı maliyetlerinde de ciddi artışlar görüldü. 2022 yılında normal doğumun ücreti 4.509 TL iken, günümüzde bu ücret 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bebek bakıcısı ücretleri, iki ay sonra ortalama 20 ila 35 bin TL arasında değişiyor. 3 yaşına kadar anaokulu ücretleri de aylık 10 bin TL’den başlıyor. Ayrıca, bebek bezi gibi temel ihtiyaçların fiyatları da artmış durumda. 2022'de 1,67 TL olan bebek bezi fiyatı, 2025'te 2,06 TL'ye kadar yükseldi.

OKUL MASRAFLARI ARTYOR

Çocuk sahibi olduktan sonra okul dönemine gelen bir çocuğun eğitim masrafları da büyük bir yük oluşturuyor. Özel okullarda bir çocuğun eğitim ücretleri 2022'de 35 bin TL civarındayken, 2025'te bu ücret 152 bin TL'ye kadar çıktı. Devlet okullarındaki eğitim ise, genellikle çalışan anne-babalar için pratik zorluklar yaratabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi