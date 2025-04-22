Altın Fiyatları Durdurulamıyor: Yeniden Rekor Kırdı

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve artan ekonomik belirsizlik, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Gram altın 4.283,34'den güne başlarken, çeyrek altın 7.103,00 liraya yükseldi.

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Altın Fiyatları Durdurulamıyor: Yeniden Rekor Kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri sonrası artan ekonomik belirsizlik altında yeni rekorları beraberinde getirdi. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına akın etti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları bir rekor daha kırdı.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 2’nin üzerinde artarak 3.492 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda ons altın 3.483 dolar civarında işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,7 değer kazanarak 3.482,40 dolara yükseldi.

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GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da arttırdı. Gram altın yüzde 2 artışla 4.297 liraya kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Daha sonra biraz gerileyen gram altın şu anda 4.283,34 lira seviyesinde işlem görüyor.

22 Nisan güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.286,94 TL
Çeyrek altın 7.103,00 TL
Yarım altın 14.205,00 TL
Cumhuriyet altını 28.301,00 TL
Gremse altın 69.474,13 TL
ONS altın 3.482,51 dolar

Altın Fiyatları Durdurulamıyor: Yeniden Rekor Kırdı - Resim : 2

TRUMP’TAN POWELL’A SERT MESAJLAR

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin yavaşlama sinyalleri verdiğini belirterek Fed’e faiz indirme çağrısını yineledi. Powell’ın faiz oranlarını sabit tutma konusundaki tutumunu eleştiren Trump, özellikle tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri netleşmeden faiz indiriminin gerekli olduğunu savundu.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Trump ve Powell arasındaki gerilim ile ticaret politikalarına dair belirsizlikler, yatırımcıların ABD varlıklarından uzak durmasına neden oluyor. Bu durum altını daha cazip hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK MI?

Waterer ayrıca, son dönemdeki hızlı yükselişe dikkat çekerek kısa vadeli bir geri çekilmenin mümkün olduğunu söyledi. Ancak ekonomik belirsizlik sürdüğü sürece altına olan talebin güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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