İslam Memiş: Büyük Çakılacak

ALTIN ALACAKLARA UYARI: TEMKİNLİ OLUN

Gram altın almayı düşünen yatırımcılar için uyarılarda bulunan Memiş, mevcut fiyatların yüksek olması nedeniyle alım yönlü bir pozisyon önerilmediğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da alım tarafında riskli bir süreç yaşandığına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.