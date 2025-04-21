İslam Memiş: Büyük Çakılacak
Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ons altın 3.400 dolar seviyesine dayanarak tüm zamanların en yüksek değerlerinden birine ulaştı. Bu yükseliş, yurt içi piyasalarda da gram altını yukarı taşıdı. Kapalıçarşı’da gram altın 4.400 TL seviyesini aşarken, serbest piyasada da benzer fiyatlar gözlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevcut gelişmeleri değerlendirerek altındaki yükselişin nedenlerine dikkat çekti. Gram altının hafta sonu serbest piyasada 4.146 TL’den kapanış yaptığını belirten Memiş, geçtiğimiz günlerde 4.170 TL seviyesinin test edildiğini ve yeni haftaya ise 4.424 TL seviyesinden giriş yaptığını aktardı.
PİYASALARDA BAYRAM ETKİSİ VE İÇ DİNAMİKLER
Avrupa’da Paskalya tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğuna işaret eden İslam Memiş, yurtiçinde ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul’un işlem görmeyeceğini hatırlattı. Yatırımcıların, özellikle haftanın ortasında piyasadaki dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
ÇİN’DEN SERT AÇIKLAMALAR, DOLAR DIŞI VARLIKLAR GÜÇ KAZANDI
Küresel çapta ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Çin'in Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı sert açıklamalarda bulunduğunu belirten Memiş, Çin’in diğer ülkelere yönelik yaptığı vergi uyarılarının piyasaları etkilediğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından dolar karşısında altın gibi değerli varlıkların güç kazandığını ifade etti.
ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
Memiş, ons altının şu anda 3.394 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirterek, yükselişin kalıcı olmayabileceğini öngördüğünü aktardı. Kar satışlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen uzman, yükselişin ardından düzeltme hareketlerinin gelebileceğini belirtti.
ALTIN ALACAKLARA UYARI: TEMKİNLİ OLUN
Gram altın almayı düşünen yatırımcılar için uyarılarda bulunan Memiş, mevcut fiyatların yüksek olması nedeniyle alım yönlü bir pozisyon önerilmediğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da alım tarafında riskli bir süreç yaşandığına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.