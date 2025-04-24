Ne BYD Ne Mercedes! 20 Yaşındayken Bile Sahibine Masraf Çıkarmayan Otomobiller Belli Oldu
Araç sahibi olmak isteyenler ve otomobillerinin sürekli arıza vermesinden bıkan sürücüler hem sağlam hem uygun fiyatlı araç arayışına girdi. Bu modeller, diğer araçlara göre 20 yaşında dahi sıkıntı çıkarmayan otomobiller olarak listeye girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Güvenilir motor ve sağlam şanzıman arayanlara ö 2000'li yıllarda üretilen en dayanıklı 5 otomobil modeli açıklandı. İşte uzun ömürlü, konforlu ve sağlam araçlar listesi:
Dayanıklılığıyla öne çıkan 2000’li yıllar otomobilleri, hâlâ ikinci el piyasasında güçlü alternatifler sunuyor. İşte uzun ömürlü performanslarıyla dikkat çeken 5 model:
Lexus LS430 (2000-2006):
4.3 litrelik V8 motoru ve konfor odaklı tasarımıyla, lüks sınıfta güvenilirlik arayanlar için ideal. Otomatik şanzımanı ise adeta sorunsuzluk sembolü.
Subaru Forester (2002-2008):
Boxer motor ve dört çeker sistemi sayesinde hem asfalt hem arazide güçlü performans sunan bu model, sağlamlığıyla biliniyor.
Volkswagen Passat B5.5 (2001-2005):
1.9 TDI dizel motoruyla efsaneleşen Passat, manuel vitesle birleştiğinde 500 bin km’nin üzerine çıkan dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.
Toyota Camry (2002-2006):
2.4 ve 3.0 litrelik motor seçenekleriyle gelen bu model, otomatik şanzımanla birleşince yıllar boyunca arıza çıkarmadan çalışabiliyor.
Honda Accord (2000-2007):
K ve J serisi motorlarla donatılan Accord, hem şehir içi hem uzun yol kullanımında güven veriyor. Yüksek montaj kalitesi ve sağlam manuel şanzıman yapısıyla öne çıkıyor.