Milli Emlak'tan Başkent Ankara'da Dev Fırsat! 52 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uygun fiyatlı arsa satışı için yeni bir ihale duyurusu yaptı. Hazineye ait taşınmazlar arasında yer alan 28 metrekarelik bir arsa, 52 bin TL tahmini bedelle satışa sunulacak. İhale süreciyle ilgili tüm detaylar belli oldu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Milli Emlak'tan Başkent Ankara'da Dev Fırsat! 52 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hazineye ait bir taşınmaz için yeni bir satış ihalesi düzenliyor. Satışa çıkarılan arsa, 28 metrekare büyüklüğünde olup, 52 bin TL tahmini bedelle alıcı bekliyor.

TEMİNAT BEDELİ VE İHALE TARİHİ AÇIKLANDI

İhaleye katılmak isteyenlerin 15 bin 600 TL teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. İhale, 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45’te başlayacak. İlgilenen vatandaşlar, belirlenen gün ve saatte tekliflerini sunabilecek.

Milli Emlak'tan Başkent Ankara'da Dev Fırsat! 52 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak - Resim : 1

MİLLİ EMLAK ARAZİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Milli emlak; devlete ait taşınır ve taşınmaz malları ifade eder. Bu malların yönetimi, kiralanması ve satışı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak merkez ve taşra teşkilatlarıyla hizmet vermektedir.

HAZİNE ARAZİSİ SATIŞINDA ÖNCELİKLER

Hazineye ait tarım arazilerinin satışında belirli şartlar bulunuyor. En az üç yıldır kiracı veya kullanıcı olan kişiler ya da hissedarlar, satış bedelini kabul etmeleri halinde doğrudan satın alma hakkı elde edebiliyor. Bu arazilerde satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si üzerinden belirleniyor.

Milli Emlak'tan Başkent Ankara'da Dev Fırsat! 52 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak - Resim : 2

MİLLİ EMLAK ARAZİLERİNİN TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?

Milli Emlak tarafından yönetilen taşınmazların tespit işlemleri, yerinde yapılan incelemelerle gerçekleştiriliyor. Taşra teşkilatındaki görevliler tarafından tutulan tutanaklarda, arazinin mevcut durumu ve özellikleri ayrıntılı şekilde kayıt altına alınıyor. Bu tespitler, taşınmaz üzerindeki işgallerin takibi açısından büyük önem taşıyor.

HAZİNE ARAZİLERİNDE ECRİMİSİL UYGULAMASI

Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanılması durumunda Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ecrimisil bedeli talep edilebiliyor. Ecrimisil, taşınmazın izinsiz kullanımından doğan ve geçmişe dönük tahsil edilen bir tazminat bedelidir. Bedel, taşınmazın sağladığı olası gelir dikkate alınarak belirleniyor.

Milli Emlak'tan Başkent Ankara'da Dev Fırsat! 52 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak - Resim : 3

İzinsiz işgal edilen hazine taşınmazlarının tahliyesi için Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılıyor. Ayrıca 3091 sayılı kanun çerçevesinde, taşınmazlara yapılan müdahalelere karşı idari süreçler işletilerek arazilerin asli sahiplerine teslimi sağlanıyor.

HAZİNE ARAZİSİ NASIL SATIN ALINIR?

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, hazineye ait özel mülkiyete tabi taşınmazların satışı yetkisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Satışı mümkün olan taşınmazlar, belirlenen usuller çerçevesinde ihale yoluyla veya doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunuluyor.

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