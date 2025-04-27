Son Anketten Çarpıcı Sonuç: Seçmen Geçerli Not Vermedi, İşte Türkiye’nin Ekonomi Karnesi

MetroPOLL Araştırma, tarafından yapılan ekonomi anketinde katılımcılara 'Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz' sorusu yöneltildi. Verilere göre katılımcıların yüzde 71,8'i ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Son Anketten Çarpıcı Sonuç: Seçmen Geçerli Not Vermedi, İşte Türkiye’nin Ekonomi Karnesi

MetroPOLL Araştırma'nın 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında 28 ilde 1.202 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Nabzı" anketi, vatandaşların ekonomi yönetimine dair düşüncelerini ortaya çıkardı. Ankete göre, katılımcıların %71,8'i ekonominin kötü yönetildiğini belirtirken, sadece %24,7'si iyi yönetildiğini ifade etti. Cevap vermeyen %3,5'lik kesim ise değerlendirme dışı bırakıldı.​

SEÇMEN BAZINDA EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Anket, siyasi parti seçmenlerinin ekonomi yönetimine dair görüşlerini de ortaya koydu:​

AKP Seçmenleri: %51,4'ü ekonominin iyi yönetildiğini düşünürken, %43,5'i kötü yönetildiğini belirtti.​

MHP Seçmenleri: %54,2'si ekonomi yönetimini olumlu bulurken, %42,7'si olumsuz görüş bildirdi.​

CHP Seçmenleri: %96,2'si ekonominin kötü yönetildiğini ifade etti; sadece %3,1'i iyi yönetildiğini ifade etti.​

İYİ Parti Seçmenleri: %95,8'i ekonomi yönetimini kötü buldu.​

HDP/Yeşil Sol Parti Seçmenleri: %91,5'i ekonominin kötü yönetildiğini belirtti.​

Diğer Partilere Oy Verenler: %89,9'u ekonomik gidişattan memnun olmadığını ifade etti.​

Son Anketten Çarpıcı Sonuç: Seçmen Geçerli Not Vermedi, İşte Türkiye’nin Ekonomi Karnesi - Resim : 1

ASGARİ ÜCRET ANKETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MetroPOLL Araştırma'nın 17-20 Kasım 2024 tarihleri arasında 28 ilde 1.189 kişiyle gerçekleştirdiği bir diğer ankette, katılımcılara "Ocak 2024'ten bu yana 17.000 TL olan asgari ücret önümüzdeki yıl sizce en az ne kadar olmalı?" sorusu sorulmuştu. Sonuçlar, vatandaşların yüksek enflasyon karşısında asgari ücretin ciddi oranda artırılması gerektiğini ortaya koymuştu.

Ankette, siyasi parti seçmenlerinin asgari ücret beklentileri analiz edilmişti. Örneğin, AKP'ye oy veren seçmenlerin %38,8'i asgari ücretin en az 25.000 TL olması gerektiğini düşünürken, CHP'li seçmenlerin %44,9'u ve DEM Partili seçmenlerin %56,6'sı 35.000 TL olması gerektiğini ifade etmişti. MHP'li seçmenlerin %38,4'ü ve İYİ Partili seçmenlerin %52,7'si ise 30.000 TL'lik bir asgari ücreti uygun bulmuştu. Ancak ekonomi yönetimi bütün beklentilerin altında bir asgari ücret belirledi.

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