CHP'li Gürer Anlattı! 'Çiftçinin Yüzde 74'ü Bildiği Ürünü Ekiyor'

Ekonomik krizin en çok vurduğu alanlardan biri tarım üretimi oldu. Halihazırda borç batağında olan çiftçinin devletten yeterli desteği alamamasıyla birlikte yaşadığı kriz büyürken, bu konuyu en sık dile getiren isimlerden biri de CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer oluyor.

Ekonomik sorunların yanında tarımda üretim planlamasının da çok mühim olduğunu vurgulayan Gürer, çiftçilerin yüzde 74’ünün alıştığı ürünü, yüzde 30’unun satışı hızlı olan ürünü, yüzde 30’unun da daha iyi kazanacağını düşündüğü ürünü ektiğini anlattı. Su sorununu da işaret eden Ömer Fethi Gürer, "Bu bağlamda yaşanan iklim değişiklikleri ve arz sorunları nedeniyle ihtiyaca uygun üretim yapılmasının planlanması gerekiyor. Organik tarım ve iyi tarım örneklerinde ise yeterli atılım sağlanamıyor" diye konuştu.

EN BÜYÜK SORUN MALİYET ARTIŞLARI

Çiftçiler arasında yapılan anketlerdeki tespitlere göre en büyük sorunun girdi maliyetlerindeki artış olduğunu ifade eden CHP'li vekil, ikinci sırada iklimsel problemlerin, üçüncü sırada da işçi bulamama olduğunu bildirdi. Gürer, çiftçilerin ayrıca oda, birlik ve kooperatiflere yönelik geniş düzenlemeler yapılmasını istediğinden ve devletin çiftçileri korumasını istediklerinden bahsetti. Tarım üretiminde devlet destekli bir sistem ve planlamanın öneminin altını çizdi.

Sigorta sisteminin de çiftçi tarafından yetersiz bulunduğunu aktaran Ömer Fethi Gürer, TARSİM sigortasında yapılması gerekenleri anlattı. Gürer, TARSİM'in mevcut iklim değişikliği göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması gerektiğine değinerek TARSİM sigortasında prim destek oranının don olayında yüzde 66’dan 75’e çıkarılması için kanun teklifi verdiğini söyledi.

Gürer, TARSİM sigorta uygulaması ile ilgili çiftçi ve üretici açısından büyük problemler olduğunu belirterek, "Çiftçi, TARSİM koşullarının ağır olduğunu, ürettiği ürünün yüzde 8-10 aralığında TARSİM tarafından ellerinden alındığını, ürün ortağı gibi davrandığını ifade ediyorlar. TARSİM’de yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var" dedi.