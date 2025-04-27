Akkuyu Nükleer Santrali Projesinde Yer Almıştı! Konkordato İlan Eden Osman Karagöz'ün Sahibi Olduğu Oskar Holding Hakkında Yeni Gelişme

Ekonomik krize sürüklenen Oskar Holding’in 4 bağlı kuruluşu ile sahibi Osman Karagöz, geçen yıl konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, sürece ilişkin yeni duruşma tarihini belirledi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Akkuyu Nükleer Santrali Projesinde Yer Almıştı! Konkordato İlan Eden Osman Karagöz'ün Sahibi Olduğu Oskar Holding Hakkında Yeni Gelişme

48 yıllık köklü grup Oskar Holding, artan ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon nedeniyle 4 bağlı kuruluşu ve sahibi Osman Karagöz adına konkordato başvurusu yapmıştı. Akkuyu Nükleer Santrali ile TEİAŞ başta olmak üzere kamu ve özel sektör projelerinde çalışan grup, 2 milyar TL’yi aşan borç yükü nedeniyle iflas erteleme yoluna gitmişti.

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN DAVET

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne kayıtlı Anadolu Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, Oskar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Oskar LED Aydınlatma Sanayi ve Ticaret AŞ, Oskar Yatırım Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile holding sahibi Osman Karagöz’ün konkordato davasına ilişkin duruşma 13 Mayıs 2025, saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Akkuyu Nükleer Santrali Projesinde Yer Almıştı! Konkordato İlan Eden Osman Karagöz'ün Sahibi Olduğu Oskar Holding Hakkında Yeni Gelişme - Resim : 1

Mahkeme ilanına göre, konkordato başvurusuna itiraz etmek isteyen alacaklıların gerekçelerini duruşma tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. İtirazları zamanında yapan taraflar, duruşmada hazır bulunabilecek.

GRUBUN BÜYÜK PROJELERDE ETKİN ROLÜ

Oskar Holding, enerji iletim hatları ve nükleer santral altyapısı projelerinde önemli bir tedarikçi konumundaydı. Yaşanan ödeme güçlüğü, toplu başvuru kararıyla resmiyete kavuşmuştu. Duruşmanın ardından mahkemenin vereceği karar, şirketin borç yapılandırma sürecini belirleyecek.

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