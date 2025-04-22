120 Yıllık Türk Çay Devi İflas Bayrağını Çekmişti! Tirebolu 42 Çay İçin Tarih Netleşti

120 yıl önce kurulan ve Türkiye’nin en köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato ilan etmişti. Şirket, konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Mahkeme kararıyla alacaklılar toplantısının tarihi netleşti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
120 Yıllık Türk Çay Devi İflas Bayrağını Çekmişti! Tirebolu 42 Çay İçin Tarih Netleşti

Türkiye’nin köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42, yaşadığı mali kriz sonrası başvurduğu konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kuruluşu 1905 yılına dayanan ve sektörün en eski şirketlerinden biri olan firma için alacaklılar toplantısı tarihi belli oldu.

KONKORDATO KOMİSERİNDEN ALACAKLILARA DAVET

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay hakkında kesin mühlet kararı verilmişti. Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak’tan oluşan heyet, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) ilgili maddeleri gereğince tüm yasal süreci tamamladı.

Alacaklılara yönelik olarak yapılan çağrı kapsamında, borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtlarına ilişkin incelemeler tamamlandı ve konkordato projesi nihai haline getirildi.

120 Yıllık Türk Çay Devi İflas Bayrağını Çekmişti! Tirebolu 42 Çay İçin Tarih Netleşti - Resim : 1

TOPLANTI 15 MAYIS’TA YAPILACAK

Konkordato teklifinin görüşüleceği alacaklılar toplantısı, 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal’da yer alan Titanic Business Otel’de gerçekleştirilecek. Adi alacaklılar için toplantı saat 10.00’da başlayacak. Rehinli alacaklılar için ise aynı gün saat 12.00’de ayrı bir toplantı yapılacak.

OY KULLANACAKLARA ÖNEMLİ UYARI

Toplantıya katılarak oy kullanacak alacaklılardan, geçici mühlet tarihinden önce düzenlenen çeklere dayalı alacakları bulunanların, bu çeklerin aslını ya da mahkemeye veya icra dairesine ibraz edildiğine dair resmi belgeleri sunmaları gerekecek. Bu belgeler ıslak ya da elektronik imzalı olarak kabul edilecek.

BELGELER TOPLANTI ÖNCESİ İNCELEMEYE AÇIK OLACAK

İlgili belgeler, toplantıdan önceki yedi gün boyunca konkordato komiserliğinin Ümraniye’deki ofisinde incelenebilecek. Toplantıya katılacak alacaklıların kimlik belgeleriyle birlikte tüzel kişiler için imza sirküleri, vekaleten katılım durumunda ise temsil belgeleri ve vekâletname ibraz etmeleri zorunlu olacak.

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