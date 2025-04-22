Yiyen Hastanelik Oldu! Ünlü Markanın Ürünleri Raflardan Sessizce Kaldırıldı

Aşırı acılığıyla bilinen bir atıştırmalık, ciddi sağlık riskleri nedeniyle apar topar satıştan çekildi. Yetkililer 'Tüketmeyin, hemen iade edin' çağrısında bulunurken, ürün market raflarından sessizce kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Yiyen Hastanelik Oldu! Ünlü Markanın Ürünleri Raflardan Sessizce Kaldırıldı

Aşırı acı tadı nedeniyle sosyal medyada sıkça gündeme gelen bir atıştırmalık, bu kez sağlık uyarısıyla raflardan indirildi. Belçika'da Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV) tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Hot Nut Challenge' adlı ürün yüksek acılık seviyesi nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gerekçesiyle satıştan kaldırıldı.

CİDDİ YAN ETKİLERİ BULUNUYOR

İncelemelerde, bu üründe yüksek oranda bulunan capsaicinoides maddesinin nefes alma güçlüğü, ciltte yanma ve tahriş, gözlerde yoğun batma hissi gibi olumsuz etkiler yarattığı ortaya çıktı. FAVV, özellikle hassas bireylerin ve çocukların bu tür ürünlerden uzak durması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yiyen Hastanelik Oldu! Ünlü Markanın Ürünleri Raflardan Sessizce Kaldırıldı - Resim : 1

SATIŞLARI DURDURULDU, İADE SÜRECİ BAŞLADI

Ürün, 6 Ocak -17 Nisan 2025 tarihleri arasında piyasada yer almıştı. FAVV'nin uyarısının ardından ürünün ithalatçısı My American Shop firması, Hot Nut Challenge adlı atıştırmalığı tamamen geri çekme kararı aldı ve iade sürecini başlattı. Firma, ürünü satın alan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi ve satın aldıkları noktalara iade etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Park Ettikten Sonra Bunu Yapan Sürücü Yandı! Büyük Masraf Çıkarıyor Park Ettikten Sonra Bunu Yapan Sürücü Yandı! Büyük Masraf Çıkarıyor
Ünlü Astrolog Açıkladı: Banka Hesaplarınızı Açın, Bu Burçlar Mayıs'ta Köşeyi Dönecek! Ünlü Astrolog Açıkladı: Banka Hesaplarınızı Açın, Bu Burçlar Mayıs'ta Köşeyi Dönecek!
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor