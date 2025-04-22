Yiyen Hastanelik Oldu! Ünlü Markanın Ürünleri Raflardan Sessizce Kaldırıldı

Aşırı acı tadı nedeniyle sosyal medyada sıkça gündeme gelen bir atıştırmalık, bu kez sağlık uyarısıyla raflardan indirildi. Belçika'da Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV) tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Hot Nut Challenge' adlı ürün yüksek acılık seviyesi nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gerekçesiyle satıştan kaldırıldı.

CİDDİ YAN ETKİLERİ BULUNUYOR

İncelemelerde, bu üründe yüksek oranda bulunan capsaicinoides maddesinin nefes alma güçlüğü, ciltte yanma ve tahriş, gözlerde yoğun batma hissi gibi olumsuz etkiler yarattığı ortaya çıktı. FAVV, özellikle hassas bireylerin ve çocukların bu tür ürünlerden uzak durması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

SATIŞLARI DURDURULDU, İADE SÜRECİ BAŞLADI

Ürün, 6 Ocak -17 Nisan 2025 tarihleri arasında piyasada yer almıştı. FAVV'nin uyarısının ardından ürünün ithalatçısı My American Shop firması, Hot Nut Challenge adlı atıştırmalığı tamamen geri çekme kararı aldı ve iade sürecini başlattı. Firma, ürünü satın alan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi ve satın aldıkları noktalara iade etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi