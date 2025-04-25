Sektörün 38 Yıllık Devi Urantaş İflas Sürecinde! Muğla'nın Lideriydi

Yapı malzemeleri sektöründe 1987 yılında faaliyetlerine başlayan Urantaş İnşaat, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Sektörün 38 Yıllık Devi Urantaş İflas Sürecinde! Muğla'nın Lideriydi

38 yıl önce temelleri atılan Urantaş, yaşadığı ekonomik krizden çıkamayarak iflas için ilk adımı attı. Şirkete mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet tanındı.

SEKTÖRE 3 ARAÇ VE 5 İŞÇİYLE ADIM ATTI

Kuruluşu 1987 yılına dayanan Urantaş, o dönemde Uran Ltd. Şti. adıyla yapı malzemeleri satışı yaparak faaliyete başladı. Şirket, 1989 yılında anonim şirket statüsüne geçerek Urantaş A.Ş. ismini aldı.

1997 yılında Fethiye’de ilk hazır beton üreticisi olarak üretime başlayan Urantaş, aynı yıl Çamur Köy’de agrega tesisi kurdu. 2000 yılında Ula’da faaliyete geçirdiği hazır beton tesisiyle Muğla, Marmaris ve çevresine hizmet vermeye başladı.

2003’te Koru bölgesinde kırma taş üretimi yapan agrega kırma–eleme tesisini, 2008’de Fethiye’de beton parke ve beton boru tesislerini devreye alan şirket, 2011’de Muğla Akçaova Agrega Tesisi’ni faaliyete geçirdi.

Sektörün 38 Yıllık Devi Urantaş İflas Sürecinde! Muğla'nın Lideriydi - Resim : 1

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi, Urantaş İnşaat'ın talebi üzerine 16 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Kararda, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla 3 kişilik geçici komiser heyeti görevlendirildi.

Geçici komiser heyeti şirketin mali yapısını inceleyerek rapor hazırlayacak. Mahkeme ayrıca, ilanın yayınlanmasının ardından 7 gün içinde yapılacak itirazların dikkate alınacağını duyurdu. İtiraz dilekçelerinin delillerle birlikte sunulması gerektiği vurgulandı.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLADI

Uzun yıllardır bölgede inşaat sektörüne çeşitli alanlarda hizmet sunan Urantaş İnşaat’ın başvurusuyla başlayan konkordato süreci, şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesine olanak tanımayı amaçlıyor. Sürecin tamamlanması, mahkemenin nihai kararına bağlı olacak.

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