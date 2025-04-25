Esnaf Bir Bir Kepenk Kapatıyor: Yılın İlk Üç Ayında Vahim Tablo

Enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşın belini bükerken, CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen, dikkat çeken verileri paylaştı. Başevirgen, yılın ilk 3 ayında kepenk kapatan esnaf sayısına dikkat çekti.

TESK verilerini paylaşan Başevirgen, konuya ilişkin açıklamasında, “2025’in ilk 3 ayında 23 bin 839 esnaf daha kepenk kapattı. Geçtiğimiz yılın tamamında bu sayı 94 bin 609’du. Yani daha yılın çeyreği dolmadan, iktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ söylemlerinin aksine esnaf iflasları geçen yılın aynı dönemini göre artış gösterdi. Türkiye ekonomisi, iktidarın hayal dünyasında ‘büyüyor’ ama sokağın gerçeği açlık, borç ve iflas. Küçük esnafımız, iktidarın yarattığı büyük ekonomik kriz altında birer birer yok oluyor” dedi.

'BİNLERCE KÜÇÜK İŞLETME KAPISINA KİLİT VURDU'

Ekonomide çarkların dönmediğinin altını çizen Başevirgen, “TESK Sicil Gazetesi verilerine göre, 2025 yılının daha ilk üç ayında tam 23 bin 839 esnaf kepenk kapattı. Geçtiğimiz yılın tamamında bu sayı 94 bin 609’du. Yani daha yılın çeyreği dolmadan, iktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ söylemlerinin aksine esnaf iflasları geçen yılın aynı dönemini göre artış gösterdi. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve borç batağı esnafı nefessiz bıraktı. İktidarın ‘istikrar’ nutuklarına rağmen, mahalle bakkalından terzisine, kahvecisinden kasabına kadar binlerce küçük işletme kapısına kilit vurdu” diye konuştu.

Esnafların bir bir kepenk kapattığını belirten Başevirgen, “Fahiş kira artışları, vergi yükü ve alım gücündeki erime yüzünden esnaf için artık dayanacak hal kalmadı. ‘Siftahsız kapatıyoruz’ diyen esnafın feryadı her geçen gün daha çok yankı buluyor. Türkiye ekonomisi, iktidarın hayal dünyasında ‘büyüyor’ ama sokağın gerçeği açlık, borç ve iflas. Esnaf; çocuklarının rızkını, çalışanlarının maaşını ve kirayı denkleştiremez hale geldi. Ayakta kalmaya çalışanlarınsa büyük bölümü borçla yaşıyor” dedi.