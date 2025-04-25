CHP'den Antalya İçin Kritik Rapor, '50 Yıllık Yol Haritası Olabilir'

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Milletvekili Kaya, Antalya’nın yalnızca kıyı ilçeleriyle değil tüm ilçeleriyle birlikte kalkınması gerektiğini belirterek, Gündoğmuş ve Muratpaşa İlçeleri arasındaki mesafenin 138 kilometre olduğunu ancak kalkınama düzeyleri arasında 832 sıra fark bulunduğunu belirtti.

Bu adaletsizliğin kabul edilebilir olmadığını dile getiren Kaya, Antalya’nın her köşesinde yaşayan vatandaşların aynı refahtan pay alması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Kaya’nın hazırladığı raporun altı ana bölümden oluşurken, raporda Antalya’nın ekonomik büyüklüğü, tarımsal gücü, turizmdeki potansiyeli, sanayi ve teknoloji yatırımındaki eksiklikleri, kamu yatırımlarındaki dengesizliği ve kalkınma için önerilen yol haritası yer alıyor.

‘YÜKSEK KATKI VERDİĞİ MERKEZİ BÜTÇEDEN YETERLİ PAYI ALAMIYOR’

Kaya ayrıca, Antalya’nın merkezi bütçeye yüksek katkı sağladığına dikkat çekerek, bütçeden yeterli payı alamadığını belirtti. Kaya, bu sebeple hızlı tren, otoyol, tarımsal kalkına ve sanayi yatırımlarında Antalya’nın gecikme yaşadığını da ifade etti.

’50 YILLIK KALKINMA YOL HARİTASI OLABİLİR’

Antalya’nın turizm ve tarım gibi güçlü sektörlerinin yanı sıra bilişim, yenilenebilir enerji ve biyoteknoloji gibi yüksek katma değerli alanlarda da potansiyel taşıdığını belirten Kaya, hazırlanan rapor için “Antalya’nın 5 yıllık, 20 yıllık ve hatta 50 yıllık kalkınma yol haritası olabilir. Yeter ki siyasi irade kararlı olsun, biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kaya tüm paydaşlara iş birliği çağrısında da bulunarak; yerel yönetimlerden üniversitelere, sivil toplumdan özel sektöre dek herkesin ortak bir zeminde buluşmasının kritik olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLABİLİR’

“Yörük Ayşe’yi de otel sahibi Mehmet’i de aynı refahta buluşturacak bir Antalya mümkün” şeklinde konuşan Kaya, raporun Antalya’ya ve Türkiye’ye örnek olabilecek nitelikle olduğunu da sözlerine ekledi.