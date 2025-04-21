'İran'dan Karpuz İthalatı Yasaklansın' Talebi

CHP Antalya milletvekili Antalya milletvekili Aykut Kaya, İran'dan karpuz ithalatının yasaklanması çağrısında bulundu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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'İran'dan Karpuz İthalatı Yasaklansın' Talebi

Antalya’nın Serik ve Aksu havzalarında karpuz hasadı başlarken, CHP Antalya milletvekili Antalya milletvekili Aykut Kaya, Antalya Hali’nde üreticilerle bir araya geldi.

Kaya, karpuz hasadının başlamasının ardından üreticilerin sorunlarını yerinde dinlerken, halde satışa sunulan karpuzları inceledi. Kaya, “Çiftçimiz karpuzunu yetiştirmiş, hale indirmiş, satışa hazır hale getirmiş. Bu kadar emeğin karşısında hâlâ İran’dan karpuz ithalatı yapılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında İran’dan karpuz ithal edilmesine tepki gösteren Kaya, “Serik’te, Aksu’da, Antalya’nın dört bir yanında üretici bin bir emekle karpuz yetiştiriyor. Bu topraklarda üretim varken İran’dan karpuz getirilmesi çiftçimize haksızlıktır. İran karpuzu ithalatı derhal yasaklanmalıdır. Yerli üreticiye sahip çıkmak, sözle değil icraatla olur” diye konuştu.

Kaya açıklamalarının devamında üreticilerin alın terini korumak için hem tarlada hem de Meclis kürsüsünde onların sesi olmaya devam ettiklerini ifade ederken, Antalya Hal Başkanı Nevzat Akçan ve yönetimiyle yaptığı görüşmede de hal esnafının ve üreticilerin yaşadığı sorunları masaya yatırdı.

Çiftçilerin artan maliyetlerine rağmen ayakta kalmaya çalıştığının altını çizen Kaya, “Bu şartlarda bir de ithalatla üreticinin önü kesilmemeli. Üretene destek olacağız, ithalata değil. Bu sürecin Meclis’te takipçisi olacağım” dedi.

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