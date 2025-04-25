DEVA’dan Çukurova’da Yaşanan Soğan Krizine Tepki, ‘Büyük Bir Oyun Var’

Yüreğir İlçesi Akarcalı Mahallesi’nde hasat edilmiş ve alıcı bekleyen soğanlarla dolu tarlalarda incelemede bulunarak çiftçilerin sorunlarını dinleyen DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, yaptığı açıklamayla yaşanan süreci değerlendirdi.

Çiftçiler tarafından üretilen soğanların birinci kalite olduğunu ancak alıcı bulamadıklarına dikkat çeken Kısacık, halihazırda dünya genelindeki erken turfanda soğan hasadının Adana’da yapıldığını belirterek, “Ancak çiftçimiz bu ürünü 7 liraya dahi satamıyor” ifadelerini kullandı.

‘10 LİRA MALİYETLİ ÜRÜN 7 LİRAYA SATILAMIYOR’

Şu an ziyaret ettiği tarlanın dönüm başına sadece kira maliyetinin 8 bin lira olduğunu; ekim, dikim, gübre, ilaçlama ve sulamasıyla birlikte soğanın kilogram başına toplam üretim maliyetinin 10 lirayı bulduğuna dikkat çeken Kısacık, tüm bu maliyetlere rağmen çiftçinin turfanda soğanını tarlada 7 liraya satamadığını söyledi.

‘SOĞANDA GİDA KRİZİ YAŞANABİLİR’

Bu şartlar altında çiftçinin kilo başına 3 lira zarar ettiğini söyleyen Kısacık, “Eğer fiyatlar daha aşağı düşerse çiftçilerimiz hasada devam etmek yerine tarlalarına koble vurup ürünü tarlada bırakacağını belirtiyor” sözleriyle çiftçinin yaşadığı mağduriyetin soğanda bir gıda krizine dönüşebileceği uyarısını yaptı.

İthalat söylentilerinin iç piyasadaki dengeleri altüst ettiğini ifade eden Kısacık, dünyanın hiçbir noktasında yeni çıkan ürünün fiyatının maliyetinin altına düşmeyeceğini, bu durumun ekonomi biliminin kurallarına ters düştüğünü dile getirdi.

‘BÜYÜK BİR OYUN VAR’

Kısacık, Tarım Bakanlığı’na yönelik eleştiriler de getirerek, “Tarım Bakanlığı turfanda soğanın maliyetinin altında satılmasına göz yumuyorsa, hasat döneminde ithalata göz yumuyorsa, üretim maliyetinin altında marketlere peşkeş çekilmesine göz yumuyorsa burada büyük bir oyun var demektir” ifadelerini kullandı.

Kısacık, Çukurovalı çiftçilere bu oyunun yıllardır oynandığını; ne zaman turfanda ürünü hasadı başlasa, hasadı başlayan ürünün ithal edildiğine dikkat çekerek, “Turfanda ürün hasadının yapıldığı dönemde hangi ülke dışarıdan ithal ürün getirir?” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

‘İHRACATIN DA ÖNÜ AÇILMIYOR’

Adana’da hasat edilen turfanda soğanın birinci derece ihraç ürünü olduğunu belirten Kısacık, bu ürünün dünyanın her noktasına ihraç edilebileceğini ancak ihracatın da önünün açılmadığını ifade etti.

Kısacık, yaşanan zulme sessiz kalmayacaklarını, oyunu bozacaklarını dile getirerek konunu TBMM’de takipçisi olacaklarını belirtti.