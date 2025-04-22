CHP'li Adem'den 'Tarım' Tepkisi! 'Üretim Çöküyor'

Ekonomik kriz birçok alanda hayat pahalılığına neden olurken, bu durum tarım üreticilerine de ciddi darbe vurdu. Çiftçinin artık üretemez bir duruma geldiğini ve bu nedenle tarım sektörünün çöküşe gittiğini anlatan CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Yozgat'ta borçları nedeniyle traktörleri haczedilen çiftçileri hatırlatarak durumun vahametinin altını çizdi.

Erhan Adem, yazılı bir açıklama yaparak Nisan 2025 itibarıyla ülkede tarımın çöküş sürecinde olduğunu vurgulayarak, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle üreticinin borç içinde mücadele etmeye çalıştığını ifade etti. Geçen hafta sonu, Yozgat’ta yapılan CHP mitinginden bahseden Adem, mazot bulamayan ve traktörüne el konan üreticinin üretimden çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

Mazot, gübre, yem, tohum ve ilaç gibi temel girdilerin sadece bir yılda yüzde 80'den fazla zamlandığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı, tarımsal desteklerin ya ödenmediğini ya da maliyetleri ödeyemeyecek kadar az miktarda yattığını söyledi. Erhan Adem, iktidarın tarımsal destekte yardımcı olamadığını işaret etti.

'GENÇLER TARIMDAN KOPARILIYOR'

İklim değişikliği, kuraklık ve aşırı hava olaylarının da üreticinin yükünü ağırlaştırdığını anlatan Adem, ülkede yaşanan don olayının da bunun bir göstergesi olduğunu savunarak "Küçük üretici için sulama suyu yok, destek yok, planlama yok.. Tüm bunlara rağmen iklim krizine karşı tarımı koruyacak bütüncül bir strateji hala ortada yok. Köyler boşalıyor. Gençler, kadınlar tarımdan koparılıyor. Kadın üretici sistematik olarak destek mekanizmalarının dışında tutuluyor. Kırsalda sosyal güvence yok, sigorta yok, umut yok" dedi.

"Bu tablo artık bir maliyet krizi değil, tam teşekküllü bir çöküştür. Bu çöküşün adı, yanlış tarım politikalarıdır. Bu çöküşün sorumlusu, üreticiyi görmezden gelen vizyonsuz iktidar anlayışıdır" diye konuşan Adem, CHP olarak çiftçiye her türlü destek vermeye devam edeceklerini ve iktidar olduklarında da tarımsal üretimi kalkındıracaklarını vurguladı.