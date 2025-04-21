AKP MKYK Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

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AKP MKYK Toplantısı Sona Erdi

AKP MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığının ardından 'Terörsüz Türkiye' sürecinin nasıl işleyeceği masaya yatırıldı. Ekonomi alanında da 'tek haneli enflasyon' hedefinde atılan adımların yansımalar değerlendirildi.

Öte yandan toplantıda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çeşitli kentlerde düzenlediği mitingler de değerlendirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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