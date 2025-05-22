Ne Gram Altın, Ne Yarım Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcı Ters Köşe Oldu! Gece Yarısı Aniden Sıçradı
Küresel piyasalardaki belirsizliklerin azalmasıyla birlikte yatırımcılar yeniden kripto paralara yöneldi. Son bir ayda yüzde 24 değer kazanan Bitcoin, 111 bin doları test ederek tarihi zirveye göz kırptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para piyasaları yeniden hareketlendi. Küresel piyasalarda risk iştahının artması ve ticaret savaşlarına yönelik endişelerin hafiflemesiyle birlikte, yatırımcıların kripto paralara olan ilgisi hız kazandı. Bu gelişmelerin etkisiyle, Bitcoin tarihi seviyelere ulaştı.
BİRCOİN AYLAR SONRA FIRLADI
Dijital para piyasalarının lideri olan Bitcoin, son bir ayda yatırımcısına yüzde 24 kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Dün gün içinde yüzde 4,5’lik bir artışla 109 bin 487 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, Perşembe günü ise 111 bin 430 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine bir adım daha yaklaştı.
FAİZ BEKLENTİLERİ KRİPTOYU DESTEKLİYOR
Uzmanlara göre, merkez bankalarının faiz indirimine gitme olasılığı ve ticaret savaşlarına dair endişelerin azalması, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden oldu. Bu durum, kripto paralara yönelik talebi artırırken, özellikle Bitcoin’de hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi.
Piyasalardaki olumlu hava ve küresel belirsizliklerin azalması, kripto varlıklara olan güveni yeniden tazeledi. Analistler, Bitcoin başta olmak üzere birçok dijital para biriminin önümüzdeki süreçte de yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğini vurguluyor.