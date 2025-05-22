Ne Gram Altın, Ne Yarım Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcı Ters Köşe Oldu! Gece Yarısı Aniden Sıçradı

Kripto para piyasaları yeniden hareketlendi. Küresel piyasalarda risk iştahının artması ve ticaret savaşlarına yönelik endişelerin hafiflemesiyle birlikte, yatırımcıların kripto paralara olan ilgisi hız kazandı. Bu gelişmelerin etkisiyle, Bitcoin tarihi seviyelere ulaştı.

BİRCOİN AYLAR SONRA FIRLADI

Dijital para piyasalarının lideri olan Bitcoin, son bir ayda yatırımcısına yüzde 24 kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Dün gün içinde yüzde 4,5’lik bir artışla 109 bin 487 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, Perşembe günü ise 111 bin 430 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine bir adım daha yaklaştı.