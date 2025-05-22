İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi

Galatasaray Eğitim Vakfı’nda 1979 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren İnan Kıraç, 44 yıl sonra görevinden ayrıldı. Kulüp camiasında derin etkiler yaratan bu gelişmenin ardından vakfın yeni yönetimi belli oldu. Kıraç’ın ayrılığıyla boşalan başkanlık koltuğuna iş dünyasının tanınan isimlerinden Muharrem Yılmaz getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

İnan Kıraç Galatasaray
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İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi - Resim: 1

TÜSİAD’ın eski başkanlarından ve SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Muharrem Yılmaz, yapılan seçimle Galatasaray Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı olarak göreve başladı. Vakfın yeni yönetim kurulu, akademi, kültür ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getiriyor.

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İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi - Resim: 2

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Yeni dönemde Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Muharrem Yılmaz

Dr. Ayşe F. Baturalp Güren

Candan Erçetin

Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ

Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak

Kaya Özgül

Ahmet Yüce

Mehmet Helvacı

Reha Yolalan

Atilla Tacir

Fatih İşbecer

YEDEK ÜYELER VE DENETİM KURULU DA AÇIKLANDI

Yedek üyeler:

Firuz Soyuer

Fatih Uysal

Murat Gün

Ceylin Erbak Aytekin

Denetim Kurulu üyeleri:

Vural Günal

Ergun Türkay

Serhat Onan

Denetim Kurulu yedek üyeleri:

Levent Dönmez

Eray Yazgan

Tunca Uçer

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İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi - Resim: 3

KIRAÇ, VAKFIN KURULUŞUNDAN BU YANA BAŞKANLIK YAPIYORDU

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kurucu başkanı olan İnan Kıraç, görev süresi boyunca vakfın faaliyetlerinde aktif rol oynamış ve Galatasaray camiası üzerinde uzun yıllar etkili olmuştu. Son dönemde özel hayatına ilişkin gelişmeler ve vasi süreciyle gündeme gelen Kıraç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir dönemin ardından görevini devretmiş oldu.

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