İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi
Galatasaray Eğitim Vakfı’nda 1979 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren İnan Kıraç, 44 yıl sonra görevinden ayrıldı. Kulüp camiasında derin etkiler yaratan bu gelişmenin ardından vakfın yeni yönetimi belli oldu. Kıraç’ın ayrılığıyla boşalan başkanlık koltuğuna iş dünyasının tanınan isimlerinden Muharrem Yılmaz getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜSİAD’ın eski başkanlarından ve SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Muharrem Yılmaz, yapılan seçimle Galatasaray Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı olarak göreve başladı. Vakfın yeni yönetim kurulu, akademi, kültür ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getiriyor.
YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
Yeni dönemde Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Muharrem Yılmaz
Dr. Ayşe F. Baturalp Güren
Candan Erçetin
Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ
Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak
Kaya Özgül
Ahmet Yüce
Mehmet Helvacı
Reha Yolalan
Atilla Tacir
Fatih İşbecer
YEDEK ÜYELER VE DENETİM KURULU DA AÇIKLANDI
Yedek üyeler:
Firuz Soyuer
Fatih Uysal
Murat Gün
Ceylin Erbak Aytekin
Denetim Kurulu üyeleri:
Vural Günal
Ergun Türkay
Serhat Onan
Denetim Kurulu yedek üyeleri:
Levent Dönmez
Eray Yazgan
Tunca Uçer
KIRAÇ, VAKFIN KURULUŞUNDAN BU YANA BAŞKANLIK YAPIYORDU
Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kurucu başkanı olan İnan Kıraç, görev süresi boyunca vakfın faaliyetlerinde aktif rol oynamış ve Galatasaray camiası üzerinde uzun yıllar etkili olmuştu. Son dönemde özel hayatına ilişkin gelişmeler ve vasi süreciyle gündeme gelen Kıraç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir dönemin ardından görevini devretmiş oldu.