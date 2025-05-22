İnan Kıraç'a 44 Yıl Sonra Büyük Şok! Sona Erdi

TÜSİAD’ın eski başkanlarından ve SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Muharrem Yılmaz, yapılan seçimle Galatasaray Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı olarak göreve başladı. Vakfın yeni yönetim kurulu, akademi, kültür ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getiriyor.