CHP'den Bakan Yumaklı'ya 'Zirai Don' Tepkisi

Türkiye, geçtiğimiz günlerde zirai don felaketiyle karşı karşıya kaldı. Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş gibi illerde yaşanan bu olay, tarımsal üretimi ciddi şekilde olumsuz etkiledi.​ Zirai don felaketi büyük maddi kayıplara yol açtı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, zirai don sonrası yaşanan ürün kayıplarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erhan Adem yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Yumaklı'nın hem 34 ilde 16 farklı meyvede büyük kayıplar yaşandığını dile getirdiğini hem de kamuoyunu "endişeye gerek yok" diyerek yatıştırmaya çalıştığını belirterek, bunun büyük bir çelişki olduğunu ifade etti.

'ÜRETİCİNİN HALİNE BAKIN'

Adem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan bir yandan yüzde 60'a varan don kayıplarından bahsediyor, diğer yandan da piyasada fiyatlara yansıma olmayacak diyor. Malatya'da kayısı bitmiş durumda; bu sizin ifadeniz Sayın Bakan. Gerçekleri söyleyen muhalefeti suçlamak yerine, üreticinin haline bir bakın."

Henüz hasar tespitleri bile tamamlanmadan kamuoyunun bilgilendirildiğini belirten Adem, "Siz ise hasar daha netleşmeden, sigortası olanın parasını alacağını, olmayan için Cumhurbaşkanı'nın karar verdiğini söylüyorsunuz. Bu üreticiye umut değil, belirsizlik pompalamaktır" dedi.

Tarım sigortasının kapsamının dar olduğunu, üreticilerin çoğunun bu sisteme erişemediğini ve sigorta yaptıramadığını vurgulayan Adem, "Doğal afetle birlikte çiftçinin üç kuruş desteği de buhar oluyor. Ama siz hala 'gereken yapılıyor' demekle yetiniyorsunuz" ifadelerini kullandı.

16 üründe yaşanan kayıpların pazara ve sofralara doğrudan etki edeceğini belirten Adem, "Bu meyveler yoksa, fiyat artar. Bunu dile getirmek felaket tellallığı değil, üreticiyle tüketici arasında sorumluluk köprüsü kurmaktır" dedi.

Adem açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bizler, üreticinin sesi olmaya, yurttaşın sofrasındaki lokmayı savunmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Tarım politikası kamuoyunu avutmakla değil, alın terini gözeterek yapılır."