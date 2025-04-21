İstanbul Havalimanı'nda Kaçakçılık Operasyonu: Kürkten Akıllı Telefona Kadar Ne Ararsan Var!

İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık girişimi polis engeline takıldı. Valizlerinden cep telefonundan vizon kürke kadar lüks ürünler çıkan iki yabancı yolcu, gözaltına alındı.

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İstanbul Havalimanı'nda film sahnelerini aratmayan bir kaçakçılık girişimi, Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde son anda engellendi. Terminalde şüpheli hareketler sergileyen iki yolcu, adım adım izlenerek kıskıvrak yakalandı. Valizlerinden çıkanlar ise ağızları açık bıraktı.

Moskova’dan gelen Rus vatandaşı T.I. ile Belarus vatandaşı A.K., terminal içinde dikkat çeken davranışları üzerine takibe alındı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu durdurulan yolcuların valizleri ve üzerleri didik didik arandı.

İstanbul Havalimanı'nda Kaçakçılık Operasyonu: Kürkten Akıllı Telefona Kadar Ne Ararsan Var! - Resim : 1

Aramada ele geçirilen kaçak ürünler arasında ünlü markalara ait tam 21 çift spor ayakkabı, 16 adet kadın kol çantası, 12 adet vizon kürk, 6 vizon şal, 10 adet son model cep telefonu, 7 adet profesyonel fotoğraf makinesi ve kamera, 12 kilogram paketlenmiş nargile tütünü, 200 paket sigara, 60 elektronik sigara filtresi, 60 adet elektronik sigara ve 20 adet elektronik sigara cihazı yer aldı.

Bu girişim, polis ekiplerinin dikkati sayesinde sonuçsuz kaldı. Ele geçirilen tüm ürünlere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler gerekli yasal işlemlerin ardından Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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