TUSAŞ Hatıra Parası Çıkardı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları ve sivil havacılık alanında kullanılması adına Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in yer aldığı 'Savunma Sanayi Serisi No:1 Hatıra Parası'nın bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıkacağını açıkladı.

'ÖZEL BİR DEĞER SUNACAK'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli ilk genel maksat helikopterimiz T625 GÖKBEY, Darphane'nin 'Savunma Sanayi Serisi' kapsamında hazırladığı ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluşuyor. Türk Savunma Sanayii'nin geldiği noktayı simgeleyen bu özel tasarım hem havacılık meraklılarına hem de milli teknoloji hamlesine gönül verenlere özel bir değer sunacak. GÖKBEY'imizin havacılık serüvenimizin simgesel bir nişanesi olarak yerini alacak bu kıymetli çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: DHA