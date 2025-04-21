Diploma Soruşturmasında Gelişme: Ekrem İmamoğlu İfadeye Çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar verilmişti. Diploması iptal edilenler ve Ekrem İmamoğlu ifadeye çağırıldı.

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Diploma Soruşturmasında Gelişme: Ekrem İmamoğlu İfadeye Çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına yönelik "usulsüzlük" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, yapılan incelemeler sonucunda Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin lisans diplomasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline hükmetmişti.

Diploma Soruşturmasında Gelişme: Ekrem İmamoğlu İfadeye Çağrıldı - Resim : 1

Kararın ardından diploması iptal edilen kişilerin bilgilerini içeren resmi bir liste hazırlandı.

Soruşturma kapsamında, diploması geçersiz sayılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişi savcılığın talimatıyla ifadeye çağrıldı.

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Kaynak: DHA

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