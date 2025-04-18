İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! O İsim İçin Tahliye Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'mali suçlar' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin bazıları 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İmamoğlu ile birlikte tutuklananlar arasında İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas da yer alıyordu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Murat Abbas hakkında tahliye kararı verildi. Murat Abbas, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Abbas'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.

1999 yılında müzik sektörüne giren, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.

14 Aralık 2020 itibarıyla Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atanan Murat Abbas, sıkı bir plak ve eski kitap koleksiyoneri.

Kaynak: Haber Merkezi