İBB Faaliyet Raporu Belediye Meclisi'nde Görüşüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi faaliyet raporunun görüşülmesi üzerine toplandı. Raporun sunumunu Ekrem İmamoğlu yerine vekalet eden Nuri Aslan gerçekleştirdi. Sunumdan önce Ekrem İmamoğlu’nun geçen yıl yaptığı faaliyet raporu sunumundan bir kesit izletildi.

'İSTANBUL’DA İCRAAT DÖNEMİNE GEÇİLMİŞTİR'

İmamoğlu’nun sunumundan bir kesitin izletilmesinin ardından Aslan sunumu yapmak üzere kürsüye geldi. Sunumdan önce bir konuşma yapan Aslan belediye başkanlarının daha önce örneği görülmemiş şekilde tutuklanmasına dikkat çekerek “Hukuksuzluğa kötülüğe zalimliğe sessiz kalanlar bir ömür boyu bu utançla yaşarlar. 2019’dan bugüne Meclisimize sunulan faaliyet raporları Sayın Ekrem İmamoğlu’yla milletin önünde yarışmaktan korkanların korkmakta ne kadar haklı olduğunu gösteren sayısız örneklerle doludur. Ekrem başkanının ifadesiyle İstanbul’da israf, ihmal, rant düzenine son verilmiş icraat, hizmet, yatırım dönemine geçilmiştir” dedi.

'1526 SORUŞTURMADAN AKLANILDI'

Aslan 2019’dan itibaren 1526 inceleme ve soruşturma yapıldığını ve hepsinden aklanarak çıkıldığını aktararak şöyle dedi: “Bu soruşturmaları kimler yaptı peki? Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişleri, Ticaret Müfettişleri ve MASAK Uzmanları ile müştereken yapılan: gelir-giderler, ihaleler, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik özel teftiş var.”

65 KİLOMETRE METRO HATTI TAMAMLANDI

Aslan faaliyet raporlarına raylı sistem hatlarının uzunluğuna değinerek başladı. Raylı sistem toplam uzunluğunun 380,7 kilometreye ulaştığını belirten Aslan, şu bilgileri paylaştı: 2024 yılı sonunda İstanbul’da 62,10 Kilometre uzunluğundaki 7 metro hattının yapım çalışmaları devam etmekteyken, bu 5 yılda 65,1 kilometre raylı sistem hattının yapımını tamamlayarak işletmeye açmış olduk. Ayrıca Bakanlık tarafından yapılan 22 kilometre raylı sistem hattının da geri ödemesini gerçekleştirerek mevcut raylı sistem araçlarımızla işletmesine başlamış olduk.”

Raporda 2024 yılı deniz ulaşımında ise 324 bin sefer yaparak 39,9 milyon yolcu taşındığı belirtildi.

1893 KONSER ORGANİZASYONU

Siyasi tartışmalara da konu olan konser organizasyonuna ilişkin bilgiler de faaliyet raporunda yer aldı. Aslan “1893 konser organize ettik, Kadınlar Matinesi ile 26 bin 829 kadına ulaştık. 714 sinema gösterimi ve 446 söyleşiyle İstanbullularla buluştuk” bilgisini paylaştı.

'25 BİN İSTANBULLU DEPREM RİSKİNDEN BERTARAF EDİLDİ'

İstanbul’un önünde duran en ciddi sorunların başında gelen depreme ilişkin verileri paylaşan Nuri Aslan 2024 yılında 6840 bina için acil kira yardımı çıkardıklarını bu binalarda tahliyeleri hızlandırdıklarını ve 434 adet binanın yıkımının gerçekleştirildiğini vurguladı. Binalarda 250 adedinin riskli alan ilan edildiği bildirildi. Aslan konuşmasında “Yaklaşık 7000 konutun yer aldığı bu binalarda yaşayan 25 bine yakın İstanbullu için risk bertaraf edildi. Bu binalardaki tahliye ve yıkım süreçlerini tamamlamak en öncelikli işlerimiz arasında. Büyük oranda dönüşüme ihtiyaç duyan binalarda yaşamını sürdüren düşük gelirli yurttaşlarımızın dönüşüm süreçlerine dahil olmalarını sağlayabilmek için hane geliri 3 asgari ücret ve altında olan yurttaşlarımıza yönelik yüzde 65’e varan mali destek paketi uygulamaya başladık.”

'1,8 MİLYON KİŞİ KİPTAŞ İLE EV SAHİBİ OLACAK'

KİPTAŞ’ın faaliyetlerine ilişkin konuşan Aslan, “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm sisteminin ilk kez hayata geçirildiği Belediyemiz paydaşlarından KİPTAŞ ve İstanbul İmar A.Ş ortaklığında İstanbul Yenileniyor Platformu ile 502 bin 518 birimi, yaklaşık 1 milyon 821 bin 136 kişiyi kapsayan, 35 bin 342 başvuruyu cevapladık ve onlarla işbirliği yaptık” dedi.

1,2 MİLYON KİŞİYİ KAPSAYAN YAPILAR DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

İstanbullunun KİPTAŞ’a güvendiğini aktaran Aslan “İstanbullu ‘Gel ben de borçlanayım, elimi taşın altına koyup evimi KİPTAŞ ile maliyetine yenileyelim’ diyor. Şu an itibarıyla İstanbul Yenileniyor’a başvuran, imzasını atan yaklaşık 122 bin kişi hazır bekliyor. Bu başvuruların yüzde 68’i yaklaşık 1 milyon 238 bin 372 kişiyi kapsayan tek yapılardan gelmiş olup, riskli tek yapılar dönüştürülmesi devam etmektedir. İstanbul’un her iki yakasında yer alan 18 ilçede 511,37 hektar alanı kapsayan 30 proje alanında kentsel dönüşüm proje çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.