Ömer Çelik’ten CHP Lideri Özel’e Tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Çelik, paylaşımında, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Ömer Çelik’ten CHP Lideri Özel’e Tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özgür Özel’e yüklendi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"I) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

'KAOS KAMPANYASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR'

II) CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir. Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Etiketler
Ömer Çelik Özgür Özel AKP
Son Güncelleme:
Dün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Tutuklandı Dün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın