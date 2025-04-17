Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı
Dün akşam yaptığı 'CHP'ye kayyum atanacak' paylaşımıyla gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı. Kütahyalı, ifadesini Bolu'dan SEGBİS ile verecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Rasim Ozan Kütahyalı Bolu'da gözaltına alındı.
Bolu'da gözaltına alınana Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadeyi İstanbul'da değil Bolu'dan SEGBİS aracılığıyla vereceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık, Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" paylaşımının ardından gözaltı kararı verdi.
Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı belirtildi.
Kaynak: İHA