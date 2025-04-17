AKP Cephesinden İlk Yorum: DEM Parti Heyeti Çalışmalarına Devam Edecek mi?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güler, CHP'ye okunan Can Atalay kararı üzerinden yüklenirken, "Bari yaptığınız işi doğru yapın. Anlattıkları hususlar da orada okumaya çalıştıkları husus bambaşka. Can Atalay kararının okunmaması Anayasaya karşı bir suç diyor. 21.12.2023 tarihindeki AYM kararını okumaya çalıştılar. Özel'in aklı neredeydi acaba bir buçuk yıldır. Niye okumaya çalışmamış herhangi bir görev anında. Verilen kararı Meclis'te niye okumamış? Bir şey mi sakladınız. Bu gün aklınıza nereden geldi" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik kararı Genel Kurul'da okundu. Kararın okunmasının ardından Meclis’te tartışma yaşanırken, iktidar ve hükümet kanadından birçok tepki gelmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaparak, "Başkanvekili Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve içtüzükten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

'DEM PARTİ HEYETİ DEVAM EDECEK Mİ?'

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, heyetin çalışmalarına devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, AKP'li Güler' bu soru da soruldu. Güler, DEM Parti heyetinin devam edeceğini düşündüğünü belirtirken şunları kaydetti:

"Arkadaşlar heyet halinde yapılıyor bu. Biz kendisine acil şifalar diliyoruz. Heyet devam ediyor. En son hastanede yaşanan ziyaretlerde ifade edilen düşüncelere baktığımızda, aslında Sırrı Süreyya Önder Bey’in şahsında bu çalışmaların ne kadar kıymetli olduğu, herkesin buradaki yetkinliği, kararlılığı, sırrı Süreyya Bey’in ne kadar önem verdiğini gördük. Her kesime. Çok kıymetli. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, bu sürecin heyet halinde olduğu için de kaldığı yerden, daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine ve sonuç alınacağına inanıyorum."

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM’de anayasaya kanuna hiçbir şekilde uymayan bir uygulamaya şahitlik ettik. Anayasaya açıkça aykırı olan, adeta pusu kurulmuşçasına, sinsice yapılmış bir eylemi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından sahiplenildiğini gördük.

Ne diyor Özel, “Can Atalay kararının okunmaması anayasaya karşı suç. Gülizar Biçer Karaca doğrusunu yaptı.”

CHP Genel Başkanı Özel, adeta zıvanadan çıkmış bir kişi misali saçma sapan, tamamen gerçek dışı ifadeler kullanmaya devam ediyor. Adeta freni patlamış bir kamyon gibi her yere çarparak ilerliyor.

Bari yaptığınız işi doğru yapın. Anlattıkları hususlar da orada okumaya çalıştıkları husus bambaşka. Can Atalay kararının okunmaması Anayasaya karşı bir suç diyor. 21.12.2023 tarihindeki AYM kararını okumaya çalıştılar. Özel'in aklı neredeydi acaba bir buçuk yıldır. Niye okumaya çalışmamış herhangi bir görev anında. Verilen kararı Meclis'te niye okumamış? Bir şey mi sakladınız. Bu gün aklınıza nereden geldi?

Anayasaya uygun bir şey yapıyorsunuz değil mi? Niye pusu kuruyorsunuz? Grup Başkanvekilimize ‘Ben bunu okuyacağım’ deyin. Niye oldubittiye getiriyorsunuz?

Bir mahkeme yargılaması yapıldığında, hakimin ilgili fail hakkında bir sabıka kaydı ister. Şüpheli herhangi bir ceza yargılamasında, mahkeme geçmiş dönem adli kaydını ister. Bunu, ilgili failin bu türden suçlara karışmış mı diye.

CHP’nin siciline bir bakalım, bu türden bir fırıldaklık var mı? Bunlar kendi parti kongrelerinde bunlara alışmışlar. Araya evrak sokarak paralar almışlar. Burada da öyle. Meclis’in gündemi belli.

Vız gelir tırıs gidersiniz kardeşim. TBMM'nin kuralları belli, Anayasa belli, uygulamalar belli. Bugüne kadar hiçbir yerde.

Ya arkadaş tweetinde paylaştı, düşme kararı okundu, bari 1 Ağustos’ta yayınlanan AYM kararını okuyun bari. Bari onu doğru yapın. Aralık ayındaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönelik verilen kararı okumaya çalışıyorsunuz.

Peki, diğer siyasi partiler ne yapıyor? Alkışlıyorlar. Bir de Anayasa’nın 6. Maddesine atıf yapıyorlar. 6. Maddede ‘yetki gaspında bulunulamaz’ da diyor onu niye okumuyorsun? CHP’nin özlediği devlet. Meclis Başkanı oldubitti işe talimat veriyor. Nerede hukuk? Nerede içtüzük?

O gün, büyük bir ameliyat geçirmiş, herkesin dua ettiği, Sırrı Süreyya Bey yoğun bakımda, olduğu saatlerde, CHP’nin sinsice bu girişimi yapması beni çok üzdü. İnanıyorsunuz malum, Anayasaya… Daha başka bir zaman bulamaz mıydınız? Sizde hiç samimiyet yok mu ya? Hiç duygu yok mu? Dua okuyalım ona ya. Siz nasıl duygusuz insanlarsınız. Her şey parti çıkarı mıdır? Alavere dalavere midir? Bazen Özel, ‘siyasi ahlak’tan bahsediyor. Siz kim siyasi ahlak kim…

Kaynak: Haber Merkezi