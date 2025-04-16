Ata Demirer'den 'Önder' Paylaşımı: 'Yine Beni Çok Güldüreceksin'

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder için bir paylaşım da ünlü komedyen Ata Demirer'den geldi. Demirer paylaşımında, “Anlatacak çok hikayen yapacak daha çok işin var Sırrı abi, İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle” ifadelerini kullandı.

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Ata Demirer'den 'Önder' Paylaşımı: 'Yine Beni Çok Güldüreceksin'

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aort damarının yırtılması sonucu ameliyat edilmesinin ardından birçok ünlü isim ve siyasilerden mesaj yağdı. Komedyen Ata Demirer de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Demirer, X hesabından yaptığı paylaşımda “Anlatacak çok hikayen yapacak daha çok işin var Sırrı abi, İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle” ifadelerini kullandı.

Ata Demirer'den 'Önder' Paylaşımı: 'Yine Beni Çok Güldüreceksin' - Resim : 1

Önder'in doktorları 12 saat süren ameliyatın ardından kameralar karşısına geçmiş ve Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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