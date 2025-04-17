'CHP'ye Kayyım' İddialarının Nedenini Canlı Yayında Açıkladı: Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla Konuştu

tv100’ün ilgiyle takip edilen Ebru Baki ile Para Manşet programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

‘CHP’YE KAYYIM ATANACAK’ İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Son günlerde Ankara’da polislerin izinlerinin kaldırıldığı ve CHP’ye kayyım atanacağı iddiaları sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile görüştüğünü belirten Burhan, görüşmenin detaylarını tv100 ekranlarında paylaştı.

Burhan, bu sabah saatlerinde Ankara’da ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu’ gerçekleştirildiğini hatırlatarak, başkentte birkaç gündür yaşanan hareketliliğin ve polislerin izinlerinin iptal edildiği bilgisinin bu operasyon kaynaklı olduğunu belirtti.

Burhan, bu operasyon dolayısıyla yaşanan hareketliliğin ‘CHP’ye kayyım atanacak’ iddialarına yol açtığını ancak konunun bununla bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

ANKARA BAŞSAVCISI KARAKÖSE İLE GÖRÜŞTÜ

Konuyla ilgili Başsavcı Karaköse’ye gerçekleştirilen operasyonu sorduğunu belirten Burhan, Karaköse’nin yaptığı açıklamada, ailelerin, öğretmenlerin şikayetçi olduğunu; mahallelerde, okullarda uyuşturucu satışı gerçekleştiren torbacılardan illallah ettiklerini belirttiğini söyledi.

Karaköse görüşmede Burhan’a kendi görevlerinin Ankara’da uyuşturucu satıcılarından temizlemek olduğunu da belirtti.

Burhan, bu bilgileri verdikten sonra Ankara’daki hareketliliğinin CHP’yle ilgili olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Ankara’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaşmıştı. ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu ‘olduğu belirtilen operasyon kapsamında 646 şüpheliden 556’sı hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 110'unun 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' statüsünde işlem göreceği, 80 şüphelinin ise farklı suçlardan dolayı halihazırda tutuklu bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: tv100