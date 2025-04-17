DEVA Partisi’nden Kahramanmaraş Çağrısı, ‘Sporcular Parkta Antrenman Yapıyor’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bir konuşma gerçekleştirerek, Kahramanmaraş’ın sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Depremin ardından kentteki birçok tesisin yıkıldığını ya da plansızlık ve ilgisizlik sebebiyle ortada bırakıldığına dikkat çeken Karabulut, Kahramanmaraş’ın belirsizlik için bırakıldığını belirtti.

Karatutlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından sadece barınma alanında değil, sosyal yaşam alanlarının da büyük darbe aldığına dikkat çekerek, kentteki spor tesislerinin yetersizliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

‘KENTTE SAĞLAM HİÇBİR SPOR TESİSİ KALMADI’

Deprem öncesinde de spor tesisi açısından eksiklerin bulunduğunu söyleyen Karatutlu, 6 Şubat depremlerinin ardından merkezdeki pek çok tesisin yıkıldığını ya da alınan yıkım kararlarıyla ortadan kaldırıldığını belirterek, 1 milyon 200 bin nüfuslu kentte kullanılabilir durumda hiçbir stadyumun, kapalı spor salonunun ya da yüzme havuzunun bulunmadığını dile getirdi.

‘SPORCULAR PARKLARDA ANTRENMAN YAPIYOR’

Engelli sporcuların dahi parklarda antrenman yapmak zorunda kaldığını ifade eden Karatutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı tepkisiz kalmakla eleştirerek, depremin üstünden iki yıl geçmesine rağmen bu konuda tek bir inşaat temelinin bile atılmadığını söyledi.

‘BAKANLIK SÖYLEMLERLE HALKI OYALIYOR’

Karatutlu, konuşmasını “Bunun yerine ‘Stadyum kapasitesini 10 binden 12 bine çıkardım, 12 binden 17 bine yükselttim’ gibi söylemlerle halk oyalanmaktadır. Artık Kahramanmaraşlılar günü kurtaran açıklamalar değil, somut yatırımlar görmek istiyor” ifadeleriyle bakanlığın somut adımlar yerine söylemlerle vatandaşları oyaladığını ifade etti.

‘DAHA NE KADAR BEKLEYEEĞİZ’

Meclis kürsüsünden hükümete seslenen Karatutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kahramanmaraş’a hangi tesisleri ne zaman yapacağını ve daha ne kadar bekleyeceklerini sorusunu sordu.

‘KAHRAMANMARAŞ POZİTİF AYRIMCILIĞI HAK EDİYOR’

Özellikle gençlerin spor olanaklarına erişiminin bir hak olduğuna dikkat çeken Karatutlu, Kahramanmaraş’ın bu konuda pozitif ayrımcılığı hak ettiğini düşündüğünü belirterek sözlerini noktaladı.

Gençlerin spor olanaklarına erişimini bir hak olarak gördüğünü belirten Karatutlu, Kahramanmaraş’ın bu konuda pozitif ayrımcılığı fazlasıyla hak ettiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.