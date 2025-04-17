CHP Kurultay Davasında Kritik Gün: Tüm Dosyalar Birleştirildi

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ında aralarında olduğu bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayın iptal edilmesi için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

DAVALAR TEK DOSYADA BİRLEŞTİRİLDİ

Açılan iptal davaları Ankara 42’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilirken, ilk duruşma da bugün görülecek.

CHP'nin ise söz konusu iddialara karşı savunmasını mahkemeye ilettiği öğrenildi.

'KURULTAY'DA PARA KARŞILIĞI OY VERİLDİ' İDDİASI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayında bazı delegelerin para karşılığı oy verdiği iddiaları üzerine soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, söz konusu iddialar kapsamında aralarında CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 86 kişinin ifadesinin alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda CHP'li bazı delegeler iddialar üzerine savcılığa giderek ifade vermişti.

'CHP’YE KAYYIM ATANACAK' İDİDASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart günü Saraçhane’de yaptığı açıklamada 23 Mart günü gerçekleşen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ve Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak girdiği seçimleri engellemek için CHP’ye kayyım atanmak istendiğini belirtmişti.

Bu gelişmenin ardından Özgür Özel, kayyım atanma olasılığını ortadan kaldırmak için CHP Tüzüğü’nün Genel Başkan olarak kendisine verdiği yetkiyi kullanarak partiyi olağan üstü kurultaya götürme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu kapsamda CHP, 6 Nisan’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 1276 oyun 1171’ini alarak yeniden genel başkan seçilmişti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği 23 Mart tarihli ön seçimde ise CHP üyelerinin yanı sıra dayanışma sandıkları kurarak seçimleri CHP üyesi olmayan vatandaşlara da açmış; Ekrem İmamoğlu için Türkiye genelinde 15.5 milyon vatandaş CHP’nin kurduğu sandıklara giderek İmamoğlu lehine oy kullanmıştı. Bu gelişmenin ardından CHP, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu ilan etmişti.

Kaynak: AA