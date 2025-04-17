Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Peş Peşe Açıklamalar: Tedaviye İyi Yanıt Veriyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Mart akşam saatlerinde fenalaşarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, Önder'in hastaneye ulaştığı esnada nabzının olmadığı belirtilirken acil olarak ameliyata alınmış ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

'TEDAVİYE İYİ YANIT VERİYOR'

Önder'in sağlık durumu hakkında bugün hastaneden yeni bir açıklama daha geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

'SÜREÇ UZUN, BEKLEYECEĞİZ'

Hastane tarafından yapılan açıklamanın devamında ise "Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor" denildi.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, hastanede yaptığı ziyaretin ardından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin iyi gittiğini ancak uzun erimli bir dönem olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün daha olumlu bazı haberler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, konuşmasında "Sırrı bey, çok farklı kesimlerle, çok farklı insanlarla köprü kurabilen düşünceye sahip. Siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir insan. Yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Bu sağlık mücadelesinden de başarılı çıkacağına yürekten inanıyoruz. Kızıyla da görüştük. Onun da söylediği güzel bir şey var. Doktorlardan dışında sadece kızı görebiliyor. 'Daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor" şeklinde konuştu.

'HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR'

Dün, Önder'in ameliyatına giren doktor ve hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamalarda ölüm riski yüksek bir ameliyat olduğu belirtilerek, hayati tehlikenin devam ettiği ifade edilmişti. Öte yandan, Önder'in bu süreçte iki kez kalbinin de durduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi