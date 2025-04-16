Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Duygusal Mesaj! Babasına Böyle Seslendi: 'En İyi Bildiğin Şeyi Yap ve...'

Dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort yırtılması nedeniyle ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'den paylaşım geldi. Ceren Önder Kandemir, babasına, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın" diye seslendi.

Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Duygusal Mesaj! Babasına Böyle Seslendi: 'En İyi Bildiğin Şeyi Yap ve...'

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi de olan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saatlerinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder, 12 saat süren ameliyata alındı.

Önder'in tedavisi devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir babasına seslendiği bir paylaşımda bulundu. Ceren Önder Kandemir, babasının duaya inandığını da söyleyerek takipçilerinden Sırrı Süreyya Önder için dua etmelerini istedi.

Ceren Önder Kandemir'in paylaşımı şöyle:

'DİREN BABA'

"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın? Babam duaya inanır, dua edin."

Kaynak: Haber Merkezi

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