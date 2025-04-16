Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastane çıkışında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, “Değerli basın mensupları, Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, yıllardır Meclis zemininde iyi günde - kötü günde birlikte olduğumuz, cezaevinde defalarca ziyaret ettiğim, hem kişisel ilişki açısından, hem kurumsal ilişkiler açısından sürekli diyalog halinde olduğumuz bir isim. Dün akşam gece yarısına doğru kötü haberi hep birlikte aldık. O andan itibaren Sayın Eş Genel Başkanlarla, Pervin Hanım’la ve burada bulunan herkesle diyalog halindeydik. Sağ olsunlar hastane yönetimi hem bizlere yönelik, hem de daha sonra kamuoyuna yönelik olarak yapılabilecek en doğru bilgilendirmeleri yaptılar” dedi.

Özel şöyle devam etti:

'HERKESİN KALBİ ONUNLA ATIYOR'

“Biz de bugün İstanbul il başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle birlikte buraya gelip hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip, hem dayanışma duygularımızı iletip, hem de bir kez daha sağlık durumu ile ilgili bilgileri aldık. Dua ediyoruz. Doktorlar, hem birçok olumsuzluğun üst üste bindiği bir durumdan, ama onun üzerine mucize sayılabilecek gelişmelerden bahsettiler. Bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekte fayda görüyorum. Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak. Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye’deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor.

'ŞAKALAR YAPARAK TABURCU OLACAK'

Onun o güzel kalbinin atmaya, o güzel sözlerini söylemeye ve hepimizi hem gülümsetmeye devam etmesi hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesi için dua ediyoruz. Bir kez daha hem DEM Parti’ye, hem ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Onun buradan sizin karşınıza geçip tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı günü, sizin haberlerinizin, kameralarınızın yansıtması için dua etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi