Bakan Bolat, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin, "Tarihi Hicaz Yolu’nun ortaya koyduğu vizyonun devamı olarak Suriye ile ulaştırma ağlarımızı güçlendirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Bolat, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile Görüştü - Resim : 1

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Şam ziyaretimizin ikinci durağında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kurmayları ve çatı kuruluş başkanlarımızla birlikte Şam’da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştük. İşbirliğimizin daha da aktif hale gelmesinde yeni bir başlangıç olan görüşmemizde, ülkemiz ile Suriye arasındaki kara, deniz, demir ve havayolu taşımacılığının güçlendirmesi ve lojistik alanındaki bağların daha da güçlendirilmesi ile Suriye’nin ulaştırma altyapısının yeniden inşasında işbirliği imkanlarını tüm boyutlarıyla ele aldık. Güçlü bir ekonomi için güçlü ulaştırmanın ve lojistik ağlarının öneminden hareketle, ülkelerimiz arasındaki gümrük kapılarından geçişlerin daha hızlı ve verimli olarak gerçekleştirilmesi ve Suriye’yi bir transit geçiş üssü haline getirecek transit geçişlere başlanması konularını değerlendirdik. Tarihi Hicaz Yolu’nun ortaya koyduğu vizyonun devamı olarak Suriye ile ulaştırma ağlarımızı güçlendirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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