AKP'den Sırrı Süreyya Önder'e Peş Peşe Ziyaretler: 'Sağlığına Dikkat Et Derdik'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavi gördüğü hastane önünde açıklamalarda bulundu.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili "Gereken tüm müdahaleler yapıldı. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza döner. Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş hastane önündeki açıklamalarında şunları söyledi:

"Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. İnsanların göstermiş olduğu temennileri biz de müşahade ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz iyi bir siyasetçi, memleketini seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlığına yeniden kavuşur. Ailesine, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önder için doktorlar elinden geleni yapıyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ancak bu açıklamayı bizim yapmamız değil doktorların yapması doğru".

'İNŞALLAH SAĞLIKLI NETİCEYİ ALIRIZ'

Çelik ise zaman zaman Önder ile yaptıkları sohbette kendisine sağlığına dikkat etmesi yönünde ifadeler kullandıklarını ifade etti. Çelik, "Ailesiyle görüştük hocalarımız takip ediyor bize düşen dua etmek. İnşallah Sırrı Bey’i en yakın zamanda göreceğiz. İnşallah sağlıklı netice alırız" dedi.

Çelik açıklamalarında şunları kaydetti:

Son derece üzgünüz, şifalar diliyoruz. İlk andan itibaren alanda en yetkin doktorlar intikal ettiler çok uzun bir ameliyat süreci sonunda şuanda yoğun bakımda. Durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Dua ediyoruz şifa bulması için. Sohbetlerimizde zaman zaman rahatsızlığı anılırdı, o ise ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşalım derdi.

İnşallah sağlıklı neticeyi alırız.

Bu irade çerçevesinde, bütün kesimlerden ortaya konulan ortaya konulan olumlu dönüşlerle, sürecin yol haritası belli. Sırrı Beyin de katkıları büyük. Eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan hedeflerine ulaşması olacaktır.

Biz süreci aynı iradeyle büyütmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Yakından takip ediyor, dün gece de bizzat kendisi bilgi aldı. Cumhurbaşkanımızın aileye ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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