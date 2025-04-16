İstanbul'da 3 Şahıs Metro Merdivenlerine Çöp ve Lastik Atıp Kayıplara Karıştı

İstanbul'daki M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Tekstil kent istasyonunda 3 şahıs yürüyen merdivenlere lastik ve çöp atıp kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul’da bulunan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Tekstil kent istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 13 Nisan Pazar günü saat 20.13’te 3 şahıs, yürüyen merdivene lastik ve çöp attı. Olayı fark eden güvenlik görevlileri anında müdahale etti. Ancak şüpheli şahıslar yakalanamadı.

Bir güvenlik görevlisi yürüyen merdivenin basamaklarına çöp sıkışmasını önlemek için sistemi durdurdu.

Kamera kayıtları incelenirken, toplam üç kişinin olaya karıştığı tespit edildi. İki kişi çöp poşeti ve araba lastiğini yürüyen merdivenlere atarken, biri ise o anları kamerayla kayda aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul yetkilileri, hem kamu düzenini tehlikeye atan hem de metro hattı gibi kritik bir ulaşım ağında sabotaj girişimi sayılabilecek bu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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