Öğrenciler Hazar Gölü Çevresini Temizledi

Elazığ’da ‘Turistik Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz’ temasıyla temizlik etkinliği yapıldı, etkinliğe öğrenciler de katıldı.

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Öğrenciler Hazar Gölü Çevresini Temizledi

Elazığ’da ‘Turistik Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz’ temasıyla Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği yapıldı.

ÖĞRENCİLER DE KATILDI

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Elazığ’da anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. ‘Turistik Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz’ temasıyla Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği yapıldı. Etkinlik, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri katıldı.

Yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan Hazar Gölü çevresinde oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan temizlik çalışmasında, katılımcılar göl kıyısında biriken atıkları topladı. Etkinlikle birlikte hem çevre bilinci aşılanırken hem de doğal güzelliklerin korunmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

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