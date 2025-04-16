Minik Melisa’nın Ölümünde Kan Donduran İddia! 37 Günlük Bebeğine Dehşeti Yaşattı

Antalya’da 37 günlük bebeğini ikinci kattan aşağı atarak öldürdüğü iddia edilen Melike Doğan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Melike Doğan’ın geçen yıl evlendiği öğrenildi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki bir apartmanda dün sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan’ın 37 günlük bebeği Melisa'yı, oturdukları ikinci kattaki dairenin penceresinden aşağı attığı iddia edildi.

Minik Melisa’nın Ölümünde Kan Donduran İddia! 37 Günlük Bebeğine Dehşeti Yaşattı - Resim : 1

'PENCEREDEN AŞAĞI ATTI' İDDİASI

Zemine düşmesi sonrasında ağır yaralanan Melisa bebek, ambulans helikopterle kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bebeğini pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Melike Doğan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Minik Melisa’nın Ölümünde Kan Donduran İddia! 37 Günlük Bebeğine Dehşeti Yaşattı - Resim : 2

DAHA 37 GÜNLÜKTÜ

Melisa bebek, gözyaşları içinde toprağa verilirken, korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Melike Doğan'ın Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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